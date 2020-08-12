В Челябинской области из судов эвакуировали людей

Судебные процессы из-за эвакуации были приостановлены. Фото: Конcтантин Панков / Instagram.com

В Челябинской области в среду, 12 августа, из судов эвакуировали людей. Как сообщают очевидцы, поводом стало сообщение о минировании зданий. В ГУ МВД по Челябинской области пока не комментируют информацию.

— Пришел на заседание [Сосновского районного] суда, но его отменили. Якобы [пришло] сообщение о минировании, — рассказал общественник Антон Сериченко.

— Приехал в Ленинский суд Челябинска, а здесь все заминировано или «заминировано». В Сосновском [суде] такая же петрушка, — написал челябинский экоактивист Василий Московец.

— В Металлургическом суде Челябинска какое-то ЧП. Всех эвакуировали, — сообщает челябинец Константин Панков.

Информацию о том, что здание Металлургического районного суда эвакуировали, подтвердили в его пресс-службе.

— Поступило с анонимного электронного адреса письмо, что заминировано несколько зданий, в том числе и здание суда. Но какого именно не уточнялось. Поэтому руководство вынуждено было эвакуировать всех людей, — сообщила консультант Наталья Белозер.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области официально сообщили, что не комментируют эту информацию.

Обновлено. Стало известно об эвакуации людей из Советского суда Челябинска, Правобережного и Орджоникидзевского районных судов Магнитогорска.

В пресс-службе суда Курчатовского района информацию о минировании их здания также подтвердили.

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