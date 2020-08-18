«Завязывай и ложись спать»: челябинец оплатил учебу в вузе, играя в компьютерную игру

Челябинец рушит стереотип, что компьютерные игры — это развлечение. Фото: hltv.org

24-летний Владислав Быков из Челябинска научился зарабатывать на киберспорте. За восемь лет игры в Counter-Strike: Global Offensive, где спецназовцы борются с террористами, он самостоятельно оплатил обучение в вузе, дважды стал призером всероссийских соревнований, принял участие в чемпионате планеты в Берлине и заключил контракт с одной из самых крупных мультигейминговых организаций. Теперь Flash_1 (под таким именем парень известен в компьютерном мире) — тренер: ищет талантливых игроков и готовит их к состязаниям.

Не пропускай, а то оштрафуют

— Я полностью обеспечиваю себя за счет киберспорта, это моя работа, — говорит Владислав Быков. — Эта сфера хорошо развита на сегодняшний день: киберспортивные организации (как клубы в футболе) заключают контакты с игроками и тренерами. Начинающие молодые 16-летние игроки могут получать около 20-50 тысяч рублей в месяц. Но конкуренция очень высокая. В команде — всего пять человек, и крупных организаций, которые могут позволить платить спортсменам такие зарплаты, столько же — Natus Vincere, Virtus.pro, Team Spirit, Avangar, Nemiga Gaming и Winstrike. Они покупают сразу всю команду либо берут отдельных игроков.

Челябинский геймер, несмотря на высокий уровень игры, сам начал получать первую зарплату по контракту только год назад. Говорит, что требования у организаций к спортсменам достаточно лояльные. Среди них — минимальное время, проведенное в игре — не менее 25 часов за две недели. При этом есть система штрафов за пропуск тренировки или соревнований.

В профессиональный киберспорт Владислав пришел в 16 лет — начал ездить по всероссийским турнирам. Родители отнеслись к увлечению сына с пониманием. Единственное условие — компьютерные игры не должны мешать учебе. Но и без криков в три часа ночи: «Завязывай и ложись спать!», как признается геймер, тоже не обходилось.

— Родители видели, что их сын ездит на соревнования по всей России, а денег не просит, потому что они у него есть, — вспоминает Владислав Быков. — А потом я поступил в университет и сам начал оплачивать себе учебу. В этот момент все вопросы ко мне были сняты. Сейчас отец даже может позвонить и послушать мои рассказы об успехах в игре.

Спортсмен дважды становился бронзовым призером всероссийский турниров и участвовал в чемпионате мира в Берлине. Фото: Владислав Быков / Instagram.com

Зарабатываю, просто поиграв

По образованию Владислав Быков — программист. Он заканчивал факультет информационных систем и технологии в Институте управления и экономики на базе ЮУрГУ. Тогда все деньги, полученные за победу в матчах, парень откладывал.

— Это не были какие-то серьезные заработки, — скоромничает киберспортмен. — Сейчас возможностей для заработка в киберспорте даже больше. Очень много турниров проводится в онлайне, и за вечер можно заработать две тысячи рублей, просто часиков пять поиграв с друзьями.

При этом геймеру, как объяснил Владислав Быков, не нужно платить свои деньги, как это может показаться на первый взгляд. Турниры привлекают зрителей, которых намного больше, чем может показаться далеким от компьютерного мира людям. Посещаемость сайтов растет, они становятся привлекательными для рекламодателей, готовых платить за размещение на киберспортивных сайтах информации о своих продуктах.

— Турниры на деньги — это, конечно, грубо звучит, но игроки ничего не платят, — добавил Владислав Быков. — Даже создатели игры проводят турниры два раза в год — они и считаются чемпионатами мира. Там призовые намного больше.

Нервным здесь не место

Челябинец признается, что профессиональный киберспорт не имеет ничего общего с развлечением. В нем, как и в другом спорте, важны трудолюбие, мастерство, доля таланта и психологический настрой. К примеру, ленивых и подверженных стрессу ребят в команду не возьмут. Counter-Strike — командная игра, и, как объясняет Владислав Быков, любой выплеск негативных эмоций на состязаниях может не самым лучшим образом повлиять на исход виртуального поединка.

— Успешный киберспортсмен должен быть стрессоустойчивым, рассудительным, спокойным, уметь взаимодействовать с командой, не нервничать и не ругаться, — резюмировал Владислав Быков.

Киберспорт в нашей стране стал официально признанным видом спорта и вышел на один уровень с футболом или хоккеем несколько лет назад. Недавно компания «Ростелеком» провела свой турнир, в котором Влад тоже принимал участие. В Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма даже создали кафедру компьютерного спорта. В частных вузах открыты целые факультеты. Там готовят разработчиков платформенных решений для игровой индустрии, менеджеров киберспортивных клубов и команд, продюсеров и проджет-менеджеров международных событий этой индустрии и даже киберспортивных журналистов и комментаторов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru