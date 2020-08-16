Переменки для классов - в разное время: как Челябинская область готовится к учебному году

1 сентября в Челябинской области откроются все школы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— 1 сентября в Челябинске откроются все школы в привычном, очном, формате. За две недели до Дня знаний каков процент готовности школ к новому учебному году?

— Сейчас идет самый активный период приемки образовательных организаций к новому учебному году. У нас более 60 % школ, детских садов, учреждений среднего профессионального образования готовы к учебному году. В количественном отношении — это более 25 тыс организаций. Завершается приемка 19 августа, есть все графики, не должно быть никаких срывов. Готовность проверяют и надзорные органы. Они смотрят все позиции, связанные с обеспечением безопасности и комфортности образовательного процесса. В ряде образовательных организаций еще продолжаются ремонты. Они не носят уже радикального характера, но еще идут. Потому некоторые из них подпишут акты готовности ближе к 1 сентября. Но это — рабочие процессы.

— Губернатор отметил, что школы начнут работу с соблюдением противоэпидемиологических требований. О чем речь?

— 30 июня 2020 года Главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой подписано постановление, которым приняты санитарно-эпидемиологические требования к организации работы с детьми. Речь о детских садах, школах, учреждениях допобразования, детских комнатах в ТРК, секциях. Главное — создать все условия для того, чтобы не пересекались потоки детей из разных коллективов. Мы отработали хорошо эти принципы в детских садах: дети находятся в своих группах и гуляют только на своих участках. У них не было занятий в физкультурных и музыкальных залах. Теперь можно проводить такие уроки, но с временной паузой, чтобы дети не пересекались. Это значительно сложнее сделать в школе. Есть специализированные предметы: физкультура, технология, физика, химия, где требуется специальное оборудование, особые специальные условие. Этим же постановлением разъясняется, что занятия возможны только с дополнительной обработкой и проветриванием помещений. На примере загородных лагерях скажу, что помещения, где находятся дети, моются 5-6 раз в день.

Новые правила: обязательные меры личной безопасности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ. РОДИТЕЛИ, НЕ НЕРВНИЧАЙТЕ!

— Нужно же закупить рециркуляторы для обработки воздуха, санитайзеры…

— В постановлении есть рекомендации по их применению. Образовательные организации выполнили требуемый минимум с покупкой рециркуляторов и обеззараживающих средств. Но не это самое трудное. Сложнее развести потоки детей для питания в столовых и на входе в школы. Потому всем рекомендовано подготовить временное положение об организации учебного процесса. Если маленькая школа — вопросов нет. Большим образовательным учреждениям это сделать сложнее. Что рекомендовано для них? Открыть максимум входов в здание. И организовать дежурство взрослых в средствах индивидуальной защиты, чтобы организовать визуальный осмотр учеников. Но перед этим, конечно, нужно проверить взрослых.

Конечно, желательно провести термометрию. Термометры мы приобрели.

Во временном порядке организации образовательного процесса, который будет действовать до 1 января 2021 года, рекомендовано изменить график звонков, чтобы учебный день не у всех начинался одновременно. Это сложно сделать в селах, где ученики бывают на подвозе, приезжают из соседних деревень: там нужно выстраивать логистику. А вот в больших школах придется, наверное, на это пойти. И здесь важно, чтобы родители поняли остроту и важность момента. Это — не навсегда. Главное — здоровье. Главное — удержать равновесие, чтобы не распространялся вирус. Чтобы мы не пошли на карантин.

ТРИ ШКОЛЫ

— 1 сентября открывается новая школа в микрорайоне «Парковый»….

— … рассчитанная на 1500 учеников. Но у них уже сейчас более 2 тыс. заявлений.

— Кроме большого школьного новоселья в «Парковом» какие школы еще мы строим в рамках нацпроекта?

— В микрорайоне N 145 в Магнитогорске — на тысячу мест. В развивающемся микрорайоне Славино деревни Новоказанцево будет готова школа на 340 мест.

Регион строит школы. Фото: cheladmin.ru

СЛОЖНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ ГОД.

— Реализация нацпроектов пострадала от пандемии коронавируса?

— Пандемия на нашей работе не сказалась. У нас год нынешний сложный и интересный. В рамках нацпроектов мы работаем с прошлого года, но тогда у нас было не так много сущностей. Я сразу поясню, что «сущность» в данном случае — это то, что реализуется, создается. Школа — это сущность; оснащение оборудованием — это сущность. Создание кванториума — сущность. Так вот, прошлый год был «пробой пера». Все, что нужно было, мы открыли, построили, оборудовали. В этом году у нас очень насыщенный задачами год. Все идет по графику.

Национальные проекты, в первую очередь, нацелены на создание условий. Для того, чтобы и обучающиеся, и педколлективы получили возможности для развития, для образования, для формирования индивидуальных программ обучения. Поэтому в средне-специальных образовательных учреждениях появляются профессиональные мастерские для отработки навыков прежде чем выйдут на практику на производственные предприятия. В прошлом году мы создали 35 мастерских, в этом — 10, в двух учреждениях. И буквально на днях мы выиграли конкурс на оборудование мастерских для обучения детей с особенностями развития.

По-другому, это симуляторы: оборудование, максимально соответствующее тому, что будет на предприятии, с ЧПУ.

Помимо федеральных средств по линии нацпроектов мы вкладываем большие деньги областного бюджета. Хотелось бы об этом рассказать поподробнее. По нацпроектам есть определенный перечень мероприятий. Например, школа в Магнитогорске, о которой мы говорили выше, строится с участием средств федерального и областного бюджетов. А, например, школы ы Челябинске и в Сосновском районе стали возможны благодаря деньгам бюджета Челябинской области. Совокупный объем средств — более 2 млрд руб, и львиная доля — средства областного бюджта.

В этом году мы получим 12 новых детских садов. За последние семь лет — 99 детсадов. Настоящий бум! Строятся те, которые будут сданы в 2021 г. И цена вопроса — более 2 млрд руб.

Регион строит детсады. Фото: cheladmin.ru

Следующее направление — создание в школах центров цифрового и гуманитарного образования «Точки роста». Задача — оснащение действующих школ современным обучающим оборудованием. В центре внимания — 32 сельские школы. Мы не построим там новые школы: детей немного. Но создать современные условия для образования в глубинке мы должны. Ну, и должен быть современный педагог, потому неотменима задача повышения квалификации педагогов.

В ДЕРЕВНЮ. С МИЛЛИОНОМ РУБЛЕЙ.

— Регион строит школы, детсады. Нужен педагогический резерв!

— Определенный дефицит, не радикальный, есть. Он связан с естественным процессом старения и выхода учителей на пенсию. Есть дефицит педагогов в сельской местности. С этого года по аналогии с федеральными программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» появилась программа «Земский учитель». Сейчас в Челябинской области подписано 50 договоров с решившими отправиться работать в глубинку.

— Это молодые педагоги?

— Разного возраста. Ограничений нет. Они поедут в школы, где есть вакансии. Вакансии опубликованы в федеральном банке. Заключившему контракт положены «подъемные» — миллион рублей.

— Деньги учитель получает сразу?

— Да. Но есть условие — отработать в глубинке пять лет. Реализация средств — по усмотрению педагога. Не отработал положенный срок — миллион придется вернуть.

— Физкультура и спорт — важные элементы воспитания и укрепления здоровья. В деревнях школьные стадионы — один из пунктов притяжения детей и взрослых.

— Совершенно верно. Потому нацпроектом предусмотрено строительство плоскостных спортивных сооружений. Попросту это — спортплощадки. Также заложены средства на ремонт спортивных залов. В этом году мы и строим, и ремонтируем. И оснащаем современным инвентарем для занятий в школе.

В деревнях школьный стадион - место притяжения детей и взрослых. Фото: gubernator74.ri

— Но ведь за созданным нужно ухаживать. Предусмотрены ли средства на содержание и ремонт построенного?

— Это задача муниципалитетов. Средства должны быть заложены в их бюджетах.

— Безопасная цифровая среда — часть нацпроекта.

— И это направление заложено в документах стратегического характера. В июле президент России подписал Указ N 474 о национальных целях Российской Федерации, определенных до 2030 года. Во главе угла — благополучие населения, развитие талантов. Тем самым, мы выходим на уникальное развитие личности.

В рамках нацпроекта «Образование» есть отдельный проект «Цифровая образовательная среда». Мы входим в проекты «Цифровая инфраструктура» и «Кадры для цифровой экономики». И достаточно большой объем средств, но и непростые мероприятия. Иногда сложно проложить интернет «до точки», или организовать локальные цифровые сети. Все школы и ссузы получат либо доступ к высокоскоростному интернету (со всеми мерами безопасности), или приобретут мультимедийное оборудование. Важно так же, что 219 школ региона смонтируют системы видеонаблюдения.

Во всех школах Челябинской области с 1 сентября будет обеспечено горячее питание. Для учеников 1-4 классов обеды бесплатные. Фото: Евгения ГУСЕВА

НАКОРМИМ ВСЕХ

— С 1 сентября регион должен выполнить Указ президента об обеспечении бесплатным горячим питанием учеников 1 — 4 классов.

— Да, и мы готовы к большой и важной работе. По распоряжению губернатора Алексея Текслера из бюджета региона выделено более 300 млн. руб. на оборудование школьных столовых. Горячие обеды будут получать 182 тыс. ребят. На эти цели будет направлено 755,4 млн. руб. (612 млн. руб. из федерального бюджета и 143,5 млн. руб. из областного).

— А остальные классы?

— Горячее питание будет для всех параллелей. Оплачивают его родители.

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