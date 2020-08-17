Последствия ливня и урагана в Кургане: фото и видео с места

Новенькой иномарке с крымскими номерами потребуется ремонт, а передвигаться по городу можно на матрасе. Фото: ЧП Курган/vk.com, Инцидент | Курган/vk.com

Проснулись в одной огромной луже под названием «Курган», — шутят жители столицы Зауралья. В минувшее воскресенье на город обрушился мощный ураган. Мы изучили последствия ливня и урагана в Кургане по фото и видео в соцсетях.

Теперь по улицам можно перемещаться, например на надувном матрасе, — что и опробовал один из жителей. Попасть на соседний «берег» на своих двоих вряд ли получится.

Автомобили тоже с трудом пробираются по уличным рекам.

Чтобы хоть как-то справится с проблемой, на улицу вышли тракторы, которые начали сгребать воду совками. Но судя по видео, это бесполезная затея.

— Вода после ливневок вытекает вместе с говном из канализационных люков дома № 67 на улице Красина. Двор потом несколько дней под водой, — жалуется очевидец в соцсетях.

После ливня в соцсетях появились объявления о пропаже номеров. Кто-то уже собрал целую стопку госномеров и ищет хозяев, чтобы вернуть их «за вознаграждение».

Автолюбители ищут госномера. Фото: vk.com/inckrgn

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