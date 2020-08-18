Откуда берется конфискат в магазинах: действительно ли товары поставляет челябинская таможня

В магазинах конфиската больше смотрят на цену, чем на качество. Фото: google.ru/maps

В Челябинской области магазины с конфискатным товаром растут, как грибы. В них за небольшие деньги можно купить все — от домашних тапочек и нижнего белья до вечерних платьев и чемоданов. Считается, что все вещи «пришли» с таможни. Но действительно ли это так и что скрывается за таким бизнесом.

Эти вопросы мы задали в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» начальнику службы таможенного контроля Челябинской таможни Денису Цымбалу.

— Как правило, это маркетинговый ход для привлечения людей. Контрафактные товары подлежат уничтожению, а конфискованные товары реализуются не в таких масштабах, как в 90-ых. Зачастую в этих магазинах — обычные товары китайского производства. Они ввезены честно, просто дешевые сама по себе.

— Вещи, которые задерживают на таможне, всегда низкого качества? Или это могут быть настоящие брендовые товары, в целях экономии провезенные в обход законодательства?

— Многие считают, что конфискат реализуют сами таможенники — санкционные яблоки едят, а «Армани» носят… Здесь хотелось бы огорчить наших слушателей и читателей. Существует жесткий порядок принятия решения. После выявления таможней контрафактного товара, сотрудники проводят различные экспертизы, связываются с правообладателями, которые подтверждают, что товар неоригинальный и он представляет опасность. После этого всю собранную информацию мы передаем в суд. Затем конфискат передается в Росимущество, которое принимает решение об уничтожении. Передача в другие организации или потребителям имеет место, но только в том случае, если товар является безопасным и есть возможность уничтожения незаконного товарного знака на продукте. Я работаю в таможне 21 год и, опираясь на свой профессиональный опыт, могу сказать, что случаи передачи товаров единичны. Зачастую правообладатели не дают разрешения на передачу в оборот и снятия незаконно нанесенного товарного знака, поэтому продукция уничтожается.

Часто возникает вопрос, зачем мы изымаем и уничтожаем товар. Контрафактный товар тождествен понятию фальсификата, то есть, говорить об оригинальной продукции здесь не приходится, она сделана не по существующим стандартам, поэтому дешевле. Если же продукция оригинальная, как, например, китайская, у нас нет никаких вопросов.

С фальсификатом мы достаточно суровы для того, чтобы не допустить на рынок неоригинальную продукцию, потому что она не только не имеет характеристик оригинала, но и небезопасна. Использование таких товаров может нанести вред.

— А как считается ущерб правообладателю?

— В последней партии мы насчитали 61,5 тысячу контрафактных изделий. Нанесенный ущерб составил порядка 166 миллионов. Это была обувь и электроника известных марок: Balenciaga, Adidas, Apple. Ущерб устанавливается так: правообладатель считает, сколько бы он получил за продажу такой же, но оригинальной продукции.

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