День открытых дверей в салоне официального дилера Volkswagen Автоцентр «Гольфстрим»

Дорогие поклонники Volkswagen, приглашаем вас на День Открытых Дверей 22 августа 2020 года! Узнайте больше о НОВОМ Volkswagen Polo. Скорее приходите знакомиться с долгожданной новинкой. Станьте обладателем нового лифтбэка, который впечатляет своим респектабельным видом и инновационными технологиями в абсолютно новом дизайне!

Новый Volkswagen Polo с гордостью несет легендарное имя. Вот уже 40 лет Volkswagen Polo верой и правдой служат своим владельцам, изо дня в день делая жизнь удобнее, комфортнее и красивее. Данный автомобиль дополнен новым уникальным набором функций: система бесключевого доступа и запуска двигателя, KESSY, светодиодной оптикой и приборной цифровой панелью.

Вам не терпится испытать НОВЫЙ Volkswagen Polo? Запишитесь на тест-драйв:

Узнать подробнее об автомобиле и отправить заявку на покупку можно по ссылке.

С любовью, ваш «Автоцентр «Гольфстрим».

Ждем вас по адресу: г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 126.

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