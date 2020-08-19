«У каждой ветки — свой хозяин»: в Челябинске нашлось дерево, за которое отвечают несколько организаций

Ветка висит на проводах с осени прошлого года Фото: Данил Девятов

В Челябинске жильцы дома на улице Цвиллинга, 41а почти год добиваются обрезки сухих веток. Казалось бы, нет ничего проще — оформил заявку, вызвал рабочих, пара минут и угроза снята. Но выяснилось, что у каждой ветки разные хозяева, а значит, разрешений нужно спрашивать несколько. «Комсомолка» решила выяснить, как дерево оказалось «многоквартирным».

История началась осенью, когда рядом с домом ремонтировали дорогу. Подрядчики спилили торчащие ветки, которые мешали работам, но полностью убрать остатки они не удосужились. Валяющиеся и висящие коряги мозолили глаза жильцам — центр города и такое безобразие.

— Дорогу делали прошлой осенью, занималась какая-то приезжая компания, — рассказывает житель дома Данил Девятов. — Часть веток они убрали, а часть оставили висящими. Я обратился к главе Советского района Макарову, но он сказал, что убирать должна организация, которая занималась ремонтом дороги.

2 сентября прошлого года. Рабочие обрезают часть веток. Фото: Данил Девятов

В ноябре Данил уехал из России, за границей пришлось задержаться из-за коронавируса. Вернуться домой ему удалось только летом, и как же он удивился увидев, что висящие за окном ветки никуда не делись. Видимо, все ответственные рабочие соблюдали режим самоизоляции. Вместе с соседкой Данил снова обратился в администрацию. Выяснилась абсурдная ситуация, что за каждую ветку отвечают разные организации.

— Одна ветка висит на проводах — за нее отвечает Горсвет. Ветку, которая лежала на дороге, должен убирать Комитет дорожного хозяйства. Возле дороги стоит сухое дерево — кто за него отвечает, мне так и не сказали, — удивляется Данил.

Буквально вчера КДХ убрали свою ветку, а вот коряга на проводах все еще висит. Причем если она свалится на землю, то ответственность за нее ляжет уже на плечи комитета дорожного хозяйства. Остается гадать: кто будет отвечать, если она упадет кому-нибудь на голову?

— В идеале, мы должны просто обратиться в администрацию района с просьбой убрать ветки, а там уже пусть сами между собой решат, кто что кому принадлежит. А так нас по одной ветке отправляют в Горсвет, по другой — в КДХ, а по третьему дереву ждем, пока выяснится, кто за него отвечает. Бред какой-то, — объясняют жильцы.

Эту ветку Комитет дорожного хозяйства убрал Фото: Данил Девятов

Глава администрации Советского района Владислав Макаров прокомментировал ситуацию. По его словам, с ветками могут справиться сотрудники Комитета дорожного хозяйства.

— Если ветки находятся в границах улично-дорожной сети, то убирать должен КДХ, — заявил Владислав Макаров. — Все, что вдоль дорог и тротуаров — это их ответственность. Если они считают, что ветка находятся вне зоны их ответственности, то они могут подготовить обращение в другую организацию.

Что касается соседнего засохшего дерева, то нужно сначала выяснить, где конкретно оно высажено. Если вдоль дороги, то отвечают за него в КДХ, а если в самом парке, то позаботиться о нем должны в управлении культуры. По словам Макарова, ставить крест на дереве еще рано, оно может просто «пребывать в шоке после пересадки». Сейчас в городе настал дождливый период, поэтому дорогая туя еще имеет шансы ожить.

Мы отправили запрос в Комитет дорожного хозяйства, чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru