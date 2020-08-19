Задай вопрос строителю: что нужно знать о каркасных домах и домах из СИП-панелей

Чем отличаются классический каркасный дом и дом из СИП-панелей? Какова их долговечность и степень пожаробезопасности? Будет ли тепло в таком доме уральской зимой? И возможна ли в процессе строительства корректировка проекта?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На эти и другие вопросы отвечает руководитель отдела продаж компании «ЭкоХаус» Вячеслав Фортыгин.

Компания EcoHouse работает с 2014 года и не только по Челябинской области: уже имеются реализованные проекты в Екатеринбурге, Кургане, Башкортостане, Салехарде(ЯНАО). После постройки каждый клиент получает гарантию на дом.

— Наша компания также может дать гарантию лучшей цены, потому что мы являемся производителями пиломатериала, СИП панелей, винтовых свай, — объясняют в «ЭкоХаус». — Чаще всего клиент сравнивает только цену, а не содержание, но мы поможем разобраться и покажем, какие позиции разнятся, чтобы анализ был корректным.

Строительная компания EcoHouse («ЭкоХаус»)

г. Челябинск, ул. Свердловский проспект 7;

Тел.: (351) 214-77-99;

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