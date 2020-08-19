«Достойный командир и друг»: сослуживец из Челябинской области рассказал, каким был генерал, погибший в Сирии

В Сирию генерала отправили в качестве военного советника Фото: Игорь Михайлов

В Сирии погиб российский офицер, генерал-майор Вячеслав Гладких. Как сообщает столичная редакция «КП», трагедия произошла вблизи города Дейр-Эз-Зор, когда колонна автомобилей возвращалась после доставки гуманитарного груза. На обочине дороги сработало взрывное устройство, генерал возглавлял колонну грузовиков и погиб.

Как оказалось, несколько лет своей службы Вячеслав Гладких провел в Челябинской области — до 2014 года служил командиром танковой бригады в Чебаркуле. Его сослуживец, в последствии ставший близким другом Игорь Михайлов, рассказал о том, каким офицером был Гладких. По его словам, генерал служил Родине всем сердцем, а также заботился о других солдатах.

— Работу по патриотическому воспитанию молодежи он поддерживал не по долгу службы, а по велению сердца, — рассказал председатель Совета шефов воинских частей Челябинской области Игорь Михайлов. — Он был гражданином своей страны не по паспорту, а по призванию, по своему глубокому убеждению. Это был пример надежного соратника, ответственного офицера, внимательного и всегда открытого для общения с родителями солдат человека. Он был достойным командиром, достойным другом. Таких очень мало.

Любимой маршевой песней Вячеслава Гладких была «Мы — русские». По словам Михайлова, он не только пел ее, но и жил словами из этой песни.

— Что бы с ним не было, он служил своему народу, защищая его. Даже в Сирии он не забывал, что он русский офицер, служащий для сохранения мира.

Председателю родительского комитета Совета шефов воинских частей Челябинской области Ирине Смирновой тоже удалось поработать с Вячеславом Гладких. Женщина отметила, что генерал очень чутко относился к солдатам и к их матерям.

— Он был очень добрым, открытым и светлым человеком, — вспоминает Ирина Смирнова. — Он понимал всю важность нашей работы, поскольку сам являлся многодетным отцом. Для нас это большая потеря, мы навсегда запомним этого человека.

После службы в Чебаркуле мужчина уехал в Оренбургскую область, где в 2016 году получил звание генерал-майора. Затем он показал высокие результаты в столичной академии и поехал в Забайкалье, чтобы служить на посту заместителя командующего армией. Сам Вячеслав Гладких родом из города Ковров, который находится во Владимирской области. В Сирии он был в командировке, военным советником.

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