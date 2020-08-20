Рассчитываем на свои силы: как пандемия отразилась на представителях промышленного строительства в регионе

Даже в разгар карантинных мер в нашем регионе строительная отрасль продолжала свою работу, хотя и с существенными ограничениями. Однако из-за снижения деловой активности в целом финансовые показатели строительных организаций не радуют своими темпами. О том, как этот период сказался на представителях строительной отрасли в Челябинской области, мы спросили директора компании «ИНТЕКС» Антона Скиданова.

Самоизоляция не коснулась промышленных строителей

— Режим самоизоляции нас коснулся только слегка: в начале, когда его только объявили, пришлось переводить сотрудников офиса на удаленную работу. При этом все объекты строительства функционировали в полном объеме. В этом плане наша отрасль промышленного строительства, можно сказать, в безопасности. Челябинская область — это промышленный регион и большинство производств относятся к организациям, на которых не распространяется режим обязательной самоизоляции. Мы в том числе. Наши объекты на данный момент сосредоточены на комбинатах «ММК» и «Магнезит», поэтому работы ведутся без перебоев. Если бы были объекты не такой важности, то однозначно пришлось бы пережидать и закрывать стройку, — прокомментировал Антон Игоревич.

Отметим, что на данный момент строительный холдинг работает одновременно на трех объектах в разных точках страны. Это строительство и ремонт комбината ММК (г.Магнитогорск), строительство и ремонт комбината ООО «Группа «Магнезит» (г.Сатка), строительство ГОКа «Дальграфит» (село Амурез, Еврейская автономная область).

Надежда только на себя

Текущая эпидемиологическая ситуация спровоцировала задержки в сроках реализации некоторых объектов.

— Сейчас заметно поднялись цены на строительные материалы, увеличились сроки поставок — это сказывается и на темпах строительства. Пока заказчики входят в положение и не применяют санкции, — отмечает Антон Скиданов. — Что касается мер поддержки правительства региона, то здесь мы не попадаем под льготы и не проходим по ОКВЭД. Поэтому надеемся только на собственные силы.

Какого сценария ждать?

При этом представители строительной сферы сходятся во мнении: правительство региона и государство в целом заинтересованы в дальнейшем развитии строительной области и будут разрабатывать для этого определенные финансовые инструменты.

— Если говорить о текущей ситуации, то мир стал значительно меньше потреблять, комбинаты сокращают производство на 30-40 %. Отголосок такого снижения мы почувствуем к осени, когда действующие проекты завершатся. Потери будут, но в нашем случае прогнозы пока позитивные, — продолжает Антон Скиданов. — Кризис — это состояние стресса, из которого мы постараемся выйти с позитивом. Это не первый кризис: становление нашей компании пришлось на 2008 год. И тогда мы получили мощнейший толчок к развитию. Надеюсь, и сейчас наш прогноз оправдается.

СПРАВКА КП

Производственно-строительный холдинг «ИНТЕКС» — это отличный пример того, как из маленькой строительной компании можно вырасти до гиганта промышленного строительства. Компания основана в 2007 году в Магнитогорске. Основная сфера деятельности — строительство и ремонт промышленных зданий и сооружений, их техническое обслуживание, а также производство металлоконструкций, изделий из металла и ПВХ.

Сейчас «ИНТЕКС» — это более 800 человек и генеральный подрядчик на таких значимых объектах, как Магнитогорский металлургический комбинат или ООО «Группа «Магнезит».

География объектов строительства — Челябинская область, Тюмень, Нижний Тагил, Обнинск и другие города и населенные пункты России.

intex-mgn.ru;

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