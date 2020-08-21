Галина Юзефович: «Критики — существа уязвимые. Все нас подозревают в том, что мы хвалим и ругаем из каких-то нелитературных соображений»

25 и 26 сентября в челябинском Центре международной торговли пройдет Южноуральская книжная ярмарка, которая соберет всех любителей культуры и качественной литературы. Ее организаторы — Министерство культуры Челябинской области и Публичная библиотека. Один из участников грядущей встречи — известный литературный критик Галина Юзефович.

Галина Юзефович — литературный обозреватель интернет-издания «Медуза», ведущая подкаста «Книжный базар», с 2020 г. регулярный гость программы «Вечерний Ургант». Также входила в состав жюри премий «Национальный бестселлер» и «НОС».

Автор книг «Удивительные приключения рыбы-лоцмана», «О чем говорят бестселлеры», «Таинственная карта», выпущенных в издательстве «Редакция Елены Шубиной».

Журнал «Знамя» отметил, что эти книги «не о литературе и не о критике, они — о возможности читательского счастья».

Галина — приглашенный профессор в совместном бакалавриате Высшей школы экономики и Российской экономической школы, профессор гуманитарной практики бизнес-школы «СКОЛКОВО».

Признается: «Читать я умею лучше всего, это моя единственная суперспособность».

Из разговора с Галиной Юзефович

— Галина, о чем никогда не стоит спрашивать писателя?

— Мне кажется, что писатели не очень любят разговаривать о своих ненаписанных книгах. Поэтому я, например, когда общаюсь с авторами, стараюсь избегать вопроса: «Над чем вы сейчас работаете?». Сколько я в жизни встречала писателей — для них это болезненная тема. Потому что когда книга закончена — про нее говорить легко и приятно. А когда она в процессе, когда писатель переживает творческие муки или радости, ему про нее говорить сложно. Если он захочет — то расскажет сам.

— А какие вопросы лучше не задавать критику?

— Критики — существа уязвимые. Главный корень нашей уязвимости — то, что все нас подозревают в том, что мы хвалим и ругаем из каких-то нелитературных соображений.

Поэтому я бы никогда не спрашивала критика: «Сколько вам заплатили за то, чтобы похвалить/поругать какой-то роман?». Это, во-первых, бессмысленно, во-вторых — несправедливо, а в-третьих, очень-очень обидно.

Если у вас нет задачи нанести критику тяжелое оскорбление, то не спрашивайте его какими прагматическими или меркантильными соображениями он руководствуется в своих оценках.

— Как развивать читательскую компетентность?

— Единственный способ — читать много и разного. У каждого из нас есть своя, в том числе читательская, зона комфорта. И нужно постоянно себя из нее «выпинывать» в большой мир.

Если мы зафиксируемся на том, что мы любим исторические детективы, и будем читать исключительно их, то наша читательская компетенция останется очень ограниченной. Важный и единственный способ стать «квалифицированным читателем» — хорошо понимать, что тебе нравится, где находится твоя «зона комфорта» и, в тоже время, быть готовым из нее выходить (не только для того, чтобы убедиться, что все остальное — фигня).

Одновременное понимание своих приоритетов и готовность к «доброжелательному любопытству» — это единственный и наиболее эффективный путь.

— Есть ли у вас такая книга, которая «вытащила» вас из этой зоны читательского комфорта?

— Моя зона комфорта безгранична — это профессиональное свойство. Она покрывает практически все, кроме очень какого-то специфичного нон-фикшена и очень серьезных и глубоких книг по философии.

А так — у меня нет книг, которые я не стану читать, потому что они «какие-то не такие».

— Существуют ли книги, которые вы не читали, но очень хотите?

— У меня есть некоторое количество книг, которые я не читала, аккуратно их не читаю и берегу на «черный день». Так, в свое время я прочитала только один роман Джейн Остин — «Гордость и предубеждение». А сейчас с удовольствием жду, когда настанет такой прекрасный, счастливый и комфортный для меня момент, когда я смогу прочитать ее остальные книги.

Также есть такие книги, которые я хочу перечитать — те, с которыми у меня давно не было возможности взаимодействовать. Я страшно люблю роман Лескова «Соборяне» и очень хотела бы к нему вернуться. Последний раз я перечитывала его лет 15 назад и сейчас уверена, что он откроется мне с какой-то новой стороны.

Главным образом, книги, которые я хочу прочесть и которые я надеюсь, что прочту, когда у меня будет чуть больше времени (возможно, на пенсии) и не будет необходимости читать постоянно актуальную «текучку» — это русская и зарубежная классика.

Я практически не читала древнекитайскую литературу (мечтаю прочесть «Сон в красном тереме» или «Речные заводи») — это тоже такие вещи, которые для меня ужасно интересны, но для которых нужно «длинное дыхание», больше времени и внутреннего простора.

— Как вы составляете список книг «на черный день»?

— На самом деле, каждый из нас знает, где у него «пробелы» и что еще не читано. И хорошо бы этот пробел каким-то способом заполнить. Мой список «на черный день» формируется естественным способом. Он растет вместе со мной, как с человеком и читателем.

— На ваш взгляд, работа переводчика играет большую роль в читательском восприятии книги?

— Это сложный вопрос. Конечно, перевод определяет очень много, чуть ли не все. Кроме одной смешной вещи — продаж. Читатель, выбирая книгу для покупки, не ориентируется на перевод.

Мы часто ужасаемся, почему у нас так много плохих переводов. Потому что издательство — это, в первую очередь, коммерческое учреждение. И часто оно задает вопрос: «а зачем мне делать перевод лучше, если и так хорошо покупают?».

Поэтому, с одной стороны — перевод бесконечно важен и многое в судьбе переводной книги зависит от его качества. А с другой стороны — на продажах и читательском спросе качество перевода практически не сказывается.

— Перевод какого издания вам запомнился больше всего?

— Колоссальное впечатление на меня произвели работы переводчицы Инны Бернштейн, которая переводила «Моби Дик» и «Смерть Артура» (два огромных труда, которые очень объемные, сложные и написаны необычным языком). Она во многих случаях смогла придумать и создать «из ничего» новый язык, который оказался конгениален языку оригинала. Эти книги заставили меня задуматься над тем, что такое — мастерство литературного перевода.

— Сколько дней в этом году вы провели «без строчки»?

— Подозреваю что нисколько. Недавно я ездила в отпуск и оказалась в местности вообще без интернета. За 12 дней я прочитала какую-то немыслимую прорву книг — почти 7 книг (в день — по несколько сотен страниц). А на пути домой (это 8 часов в самолете) — я прочитала два романа. От начала до конца.

— Как должна выглядеть библиотека XXI в.?

— В качестве просто книгохранилища и «книговыдавалища», которой библиотека была в течение предыдущих тысячелетий, сейчас она быть не может. Но в то же время, она не может им не быть — эта функция тоже где-то должна присутствовать.

Должна сознаться: я очень люблю библиотеки и библиотекарей. Причем последних — больше. Современная библиотека сегодня — это сообщество профессионалов, которые увлечены, понимают, что они делают, которые хотят жить с книгой и ее популяризировать: делать доступной для разного типа людей.

Коротко говоря — сказать, как должна выглядеть современная библиотека я не могу. Но зато могу точно сказать, что сейчас библиотека — это библиотекари. Не книги, как это было раньше, а именно команда, люди, которые приходят в это место, потому что они любят книги и хотят с ними жить.

Творческая встреча с Галиной Юзефович пройдет 25-26 сентября, в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35).

Напоминаем, что в это же время состоится Всероссийский литературный форум #РыжийФест (который проводят Союз журналистов Челябинской области и ЧОУНБ, при поддержке Фонда президентских грантов).