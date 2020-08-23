Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юбилейный, пятый сезон, медицинского проекта «Комсомолки» стал, пожалуй, самым необычным за всю историю народного голосования «Клиника года-2020. Южный Урал». Проект стартовал в феврале текущего года, и мы тогда еще не знали, какие испытания уготованы нашим докторам. Пандемия заставила нас всех бережнее относиться к своему здоровью и напомнила о высшей значимости профессии врача. Весь коллектив «КП-Челябинск» выражает искренние слова благодарности медицинским работникам за ваш самоотверженный труд. Именно вы, рискуя собственной жизнью, помогли сохранить жизнь тысячам южноуральцев.

Подводя итоги проекта, напомним, что в пятом сезоне «Клиники года» участвовало 42 государственных, муниципальных и частных медицинских учреждений Челябинской области в 32 номинациях. Порядка 70 тысяч голосов отдали южноуральцы в пользу медучреждений, которым доверяют свое здоровье. Кроме того, три клиники одержали победу в номинации «Выбор экспертов», этих победителей выбрали представители жюри министерства здравоохранения Челябинской области.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Церемония награждения клиник прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм: в этот раз нам пришлось отказаться от сбора гостей и фуршета. Поэтому каждая награда была доставлена к победителям лично.

К лидерам в номинации «Выбор экспертов» представители «КП-Челябинск» приехали вместе с первым заместителем министра здравоохранения Евгением Ваниным.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Одним из победителей в этой номинации уже традиционно стала Челябинская городская клиническая больница №1 (МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1). Почетный диплом мы вручили первому заместителя главного врача Марии Колядич.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Областной перинатальный центр получил награды сразу в двух номинациях: «Выбор экспертов» и «Лучший родильный дом Челябинской области». Слова благодарности, памятная статуэтка и диплом из рук Евгения Ванина переданы главному врачу Оксане Любавиной.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще одним победителем в номинации «Выбор экспертов» стал медицинский центр «Лотос». Кстати, впервые за всю историю нашего проекта представители регионального минздрава выбрали частную клинику, оценив масштабы и качество ее работы. Кроме того, клиника «Лотос» стала победителем еще в двух номинациях: «Лучший многопрофильный медицинский центр» и «Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья». Целых две памятных статуэтки и три диплома победителя мы вручили главному врачу клиники Елене Коляде.

Кому еще достались награды пятого сезона проекта «Клиника года»? Называем победителей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер №3» в номинации «Лучшее многопрофильное медицинское учреждение».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МАУЗ Детская городская клиническая поликлиника №9 победила сразу в трех номинациях: «Лучшая детская поликлиника» и «Лучшая клиника для исследования здоровья», «Лучшее лечебное учреждение в области реабилитации».

Медицинская клиника FMC («Эф Эм Си») в номинациях «Лучший травмпункт», «Лучшая клиника в области ортопедии и эндопротезирования».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сеть медицинских лабораторий «Гемотест» в номинации «Лучшая диагностическая лаборатория».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семейная клиника «Репромед» в номинации «Лучшая клиника в области гинекологии».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Челябинск ОАО «РЖД» стала победителем сразу в четырех номинациях: «Лучшая стоматология для взрослых», «Медицинские организации, оказывающие онкологическую помощь населению и имеющие в своем составе онкологические отделения круглосуточного стационара», «Лучшая клиника для лечения эндокринологических заболеваний», «Лучшая клиника для лечения неврологических заболеваний».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семейная Стоматологическая Клиника в номинации «Лучшая детская стоматология».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Офтальмологическая клиника «АртОптика» в номинации «Лучшая офтальмологическая клиника».

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» в номинации «Лучшая клиника в области флебологии».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медицинский центр «Аллергомед» в номинации «Лучшая клиника в области лечения аллергии».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДНК Клиника в номинации «Лучшая клиника для лечения ЛОР-заболеваний».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гастроэнторологический центр Уфимцева К. А. в номинации «Лучшая клиника в области гастроэнтерологии».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медицинский центр «Панацея» в номинациях «Лучшая клиника для сохранения красоты и молодости», «Лучшая клиника для лечения кожно-венерологических заболеваний».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медицинский центр лечения алкоголизма и наркомании «Наркология» в номинации «Лучшая клиника для избавления от зависимостей».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Урологический центр доктора Соколова А.В. второй год подряд становится победителем в номинации «Лучшая клиника в области урологии».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центр диализа традиционно лидирует в номинации «Лучшая клиника в области нефрологии».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лечебно-диагностический центр «Прививка» в номинации «Лучший медицинский центр вакцинопрофилактики».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МРТ Эксперт Челябинск в номинации «Лучшая клиника МРТ диагностики».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛПМО «Золотое сечение» в номинациях «Лучшая клиника с многопрофильным дневным стационаром», «Лучший сервис».

Медицинский центр «Ювимед» в номинации «Лучшая клиника в сфере проведения медицинских осмотров».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медицинский центр VITOM в номинации «Лучшее лечебное учреждение города с населением до 200 тыс. человек».

Медиахолдинг «Комсомольская правда» благодарит всех участников проекта, а также всех жителей Южного Урала, которые помогли определить победителей народного голосования.

На правах рекламы.