Политические новости Челябинской области: «Яблоко» прокатили с выборами, молитвы за Навального, и в чем обвинили «Единую Россию»

Единый день голосования пройдет в коронавирусных условиях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До начала сентября осталось неделя и можно утверждать смело, что август получился насыщенным в плане громких политических событий. Сначала начались волнения в Беларуси, потом протесты в Куштау, а затем госпитализация Навального. Таким образом, получается, что это месяц «черного лебедя» (теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия— прим. ред.). Кстати, Челябинская область в этом плане тоже не отстала. Редакция КП-Челябинск подготовила для вас самые интересные и громкие новости политики региона за прошедшую неделю.

«Единую Россию» обвинили в незаконной агитации

Депутат от ЛДПР Виталий Пашин обвинил «Единую Россию» в незаконной агитации. По его словам, по улицам Миасса ездит дорожная спецтехника с баннерами, призывающих голосовать за кандидатов-единороссов.

— Это, на мой взгляд, незаконная агитация и подкуп избирателей. Вот нарушения, которые видны невооруженным взглядом: на растяжках нет выходных данных, машины без госномеров, двигаются по проспекту Автозаводцев, где движение грузовиков запрещено, — написал Пашин на своей странице в соцсетях.

Пашин пообещал, что направит жалобу в прокуратуру и облизбирком. Он надеется, что людей, отвечающих за такую агитацию, привлекут к ответственности.

В Челябинской области продолжаются скандалы с агитплакатами

В соцсетях распространилась фотографии с агитационным плакатом кандидата в депутаты Законодательного Собрания от ЛДПР Константина Киреева. Его содержимое вызвало вопросы у многих челябинцев. На листке указано, что выборы пройдут 8 сентября. Хотя единый день голосования назначен на 13 число.

А ведь челябинцы могут придти на выборы по ошибке не в тот день. Фото: telegram / «Бабка со скалкой»

А в Миассе 19 августа прямо посреди дня сорвали предвыборный баннер кандидата от «Партии дела» Николая Матвеева. Сейчас он ведет поиск виновных и обещает вознаграждение за любую информацию, связанную с вандалами.

Местоположение для баннера получилось весьма неудачным. Фото: vk.com / «Инцидент Миасс»

Что и требовалось доказать. Фото: vk.com / «Инцидент Миасс»

В Копейске вандалы «затравили» кандидата в депутаты городского округа

Во многих городах Челябинской области кандидаты в депутаты стараются вести себя скромнее и сильно не провоцировать своих соперников, но в Копейске дела обстоят иначе. Практически каждую неделю между кандидатами или политическими партиями происходят «стычки».

В интернет попало видео, в котором неизвестный мужчина портит билборд кандидата в депутаты городского округа Николая Крюкова. На кадрах видно, как вандал припечатывает наклейку «СТОП Единоросс» на лицо претендента на кресло народного избранника. Причем делает он свою работу без спешки и абсолютно не обращает внимание на проезжающие мимо машины.

А это тот самый баннер, на котором «работал» вандал. Фото: vk.com / Николай Крюков

Позже Крюков прокомментировал в соцсетях акт вандализма, направленный против него. Он заявил, что к порче плакатов причастен его соперник на выборах и представитель партии «Единая Россия» Илья Ефимов.

Такие наклейки можно найти по всему Копейску. Фото: vk.com / Николай Крюков

Челябинское «Яблоко» не допустили до выборов

Челябинский областной суд, 19 августа, отклонил требования представителей «Яблока» допустить их кандидатов до выборов в депутаты Законодательного Собрания. Однако лидер регионального отделения этой партии Ярослав Щерабков сдаваться не намерен. Он планирует подать апелляционную жалобу.

Напомним, челябинское «Яблоко» не допустили до выборов из-за того, что облизбирком нашел у них брак во время регистрации подписей избирателей. Однако сами представители партии так не считают. Как заявил их лидер Ярослав Щерабков, решение о снятии кандидатов было «необоснованным, незаконным и политически мотивированным».

Известный политик из «Справедливой России» помолился за здоровье Навального

На днях лидер регионального отделения партии «Справедливой России» Валерий Гартунг сделал неожиданное заявление, чем удивил многих жителей Челябинской области. Известный политик и депутат Госдумы выразил сочувствие по отношению к оппозиционеру Алексею Навальному, которого недавно госпитализировали.

— Шокирован сообщением о госпитализации Алексея Навального. Никогда не думал, что буду молиться о его здоровье. Но сегодня помолился, — написал Гартунг в соцсетях.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву. В результате этого пришлось экстренно приземлиться в Омске. Известного оппозиционера без сознания госпитализировали в местную больницу. Там он пробыл несколько дней, а затем был доставлен на специальном самолете в Германию для продолжения лечения.

Согласно официальной версии, Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. А по заявлениям Фонда борьбы с коррупцией, где известный оппозиционер является лидером, это было отравление ядом.

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