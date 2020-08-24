«Если меня не станет, доведи дело до конца»: умер житель Копейска, у которого врачи просмотрели рак

Семья боялась, что копейчанин не дождется суда. Так и вышло.

Супруга Александра Бобняка, у которого врачи «не видели» рак легких, намерена искать правду в судах до победного. Ранее «Комсомолка» писала, что на флюорографии врачи ставили заключение: «легочные поля чистые». Но в прошлом году ему резко стало плохо — оказалось, что рак уже на последней стадии. После выхода нашего материала стало известно смерти мужчины. Александра не стало в субботу, 22 августа.

— Мы, конечно, не остановимся, потому что он меня очень просил... Просил: «Если меня не станет, доведи дело до конца». Отведем девять дней и будем подавать новое заявление, где уже истцом буду я. Сколько бы это не заняло времени, это уже не имеет значение, — рассказала журналисту КП-Челябинск супруга Александра Алла.

Семья настояла, чтобы сделали вскрытие. Заключение судмедэксперта будет приложено к материалам дела.

— Они распорядились нашей судьбой, сломали мне жизнь, сломали ему. Он был крепкий мужик. Боли были настолько сильные, что он не мог сдержаться, кричал. Я высохла как сухарь. Понимаете, там, где есть онкобольной, болеет вся семья. Я недоедала, недосыпала с октября-месяца того года, — со слезами в голове говорит Алла.

Несколько лет назад Александр переболел туберкулезом. С тех пор он бросил курить и каждый год ходил на обследования. Мужчина просил врачей внимательно смотреть снимки.

— Боли в октябре начались, когда опухоль вышла за пределы легкого. Легкое же не болит — там нет нервных окончаний, — пояснила Алла.

Пациенту с раком легких врач поставил штамп «легочные поля чистые»

Как считают родственники, в больнице дело затягивали. Вот как прокомментировал ситуацию главврач горбольницы №1 Алексей Алешкевич:

— Каким образом я на что-то специально могу повлиять? Они обратились в суд. Он и решит. Я не вправе какие-то комментарии давать, — заявил Алексей Алешкевич.

КП-Челябинск будет следить за развитием событий.

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