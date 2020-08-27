Как в ресторане и бабушкин способ: пять вкусных и несложных рецептов из лесных грибов

В этом году грибов в лесу много, можно экспериментировать с блюдами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Южноуральцы хвалятся в соцсетях грибными «трофеями». Урожай грибов в этом году небывалый! Если уже не хватает банок для консервирования, а жареную картошку с грибами наелись, попробуйте рецепты из нашей подборки. Шеф-повара челябинских ресторанов и кафе рассказали, как просто и вкусно приготовить дома грузди, маслята, лисички и другие грибочки. В конце бонус — проверенный годами рецепт маринования грибов от бабушки.

РЕЦЕПТЫ ОТ ШЕФА

Омлет с грибами из трех яиц

Этим и следующими тремя рецептами поделился шеф-повар ресторана «Купеческий двор» Сергей Зубков.

Ингредиенты:

* 3 яйца;

* сливки 50 мл;

* растительное масло 10 мл;

* соль;

* перец;

* зелень;

* грибы (лисички, белые, подойдут также подберезовики, подосиновики, маслята).

Приготовление

Яйца, соль, перец — взбиваем, при взбивании добавляем растительное масло, зелень. Грибы обжариваем (лучше на топленом масле). Вводим взбитую массу в грибы и готовим на медленном огне под закрытой крышкой.

Полба с грибами

Ингредиенты (для приготовления порции — 200 гр):

* 70 гр полбяной пшеницы;

* 200 мл воды;

* грибы (лучше белые, можно наполовину с шампиньонами).

Полбу варим 30 минут с солью, закрываем даем пропариться. Грибы обжариваем на топленом сливочном масле, солим, перчим и добавляем в пропаренную полбу.

Полба с грибами. Фото: Лиза Гуровская

Грибной жульен

Ингредиенты (для приготовления порции — 150 гр):

* вино сухое белое столовое 100 мл;

* сливки 33% 100 мл;

* грибы белые 100 гр;

* масло сливочное 20 гр;

* сыр твердых сортов 10 гр;

* соль;

* перец.

Приготовление

Грибы обжариваем до золотистого колера (цвета). Добавляем вино и выпариваем, следом добавляем сливки, томим 10 минут. Соль, перец — в конце.

Готовую массу перекладываем в кокотницу или чашку. Посыпаем сыром и запекаем пять минут при 100 градусах.

Цветная капуста с грибами

Ингридиенты:

* цветная капуста;

* зеленый горошек;

* грибы;

* соль;

* перец;

* масло.

Приготовление

Цветную капусту мелко порубить, затем можно бланшировать, можно обжарить на сливочном масле. Добавить зеленый горошек, лук и жаренные грибы — любые, соль, перец, зелень по вкусу.

Ньокки картофельные с лесными грибами

Рецепт из кафе «Grandma» — от старшего внучка Александра

Ингредиенты:

* картофельное пюре 300 гр;

* яйцо куриное;

* мука пшеничная 200 гр;

* растительное масло 30 мл;

* чеснок 1 зубчик;

* петрушка 10 гр;

* грибы 500 гр (подойдут любые, кроме груздей);

* сливочное масло 50 гр.

Приготовление

Картофельное пюре перемешиваем с яйцом, солью и мукой. Из полученного теста формируем колбаску и нарезаем небольшими кусочками примерно сантиметр на сантиметр. Полученные ньокки отвариваем в подсоленной воде.

Грибы очищаем, нарезаем брусочками 2 на 2 сантиметра. Обжариваем на сковороде на растительном масле пять минут, добавляем чеснок, рубленную петрушку, сливочное масло и перемешиваем с ньокками.

Ньокки картофельные с лесными грибами. Фото: кафе «Grandma»

РЕЦЕПТ ОТ БАБУШКИ

Читательница КП-Челябинск, бабушка и повар с солидным стажем Алла Вениаминовна Котегова, поделилась несложным рецептом консервирования грибов. Приготовленные по нему грибочки получаются вкусными и ароматными!

Грибы «Душистые»

Ингредиенты:

1 кг любых лесных грибов;

2 стакана воды;

1/4 стакана 9% уксуса;

1 столовая ложка соли;

2 чайные ложки сахара;

5-6 горошин черного перца;

5 бутонов гвоздики;

2 лавровых листа;

2 зубчика чеснока.

Грибы тщательно промыть, если большие — нарезать, сложить в кастрюлю, залить водой и варить в кипящей воде 20 минут, снимая пену. Затем откинуть грибы на дуршлаг и промыть холодной водой.

В кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, специи, измельченный чеснок, довести до кипения и влить уксус.

Выложить в маринад грибы и варить еще 10 минут. Разложить в стерилизованные банки, залить горячим маринадом и закатать.

НА ЗАМЕТКУ

Как избежать ботулизма. Комментарий специалиста

Михаил Вишневский, автор книги «Грибы. Атлас-определитель», российский ученый-миолог:

— Два главных правила при консервации грибов — либо досконально и тщательно соблюдать условия стерилизации, либо не закрывать грибы при солении, мариновании и квашении герметически.

Следует придерживаться следующих правил:

— тщательно очищать и мыть грибы перед консервацией;

— особенно толстые ножки (белые, подосиновики) следует проваривать в 1,5-2 раза дольше, чем у прочих грибов;

— при консервации грибов в герметически закупоренных банках пользуйтесь только рецептами, предполагающими использование уксусной кислоты (при общей кислотности заготовки не ниже 2%);

— перед употребление следует разрушить потенциальный ботулотоксин, прогревая вскрытые банки грибных консервов в кипящей воде в течение 30 минут;

— подозрительные консервы, имеющие необычный запах, цвет или выделяющие газ, следует немедленно выбросить.

Признаки ботулизма

Желудочно-кишечное расстройство: тошнота, рвота, жидкий стул, который сменяется запорами.

Через некоторое время нарушения зрения. Перед глазами возникает туман, эффект «сетки», предметы начинают двоиться, происходит расфокусировка изображения, может начаться косоглазие.

В первые сутки после заражения изменения тембра голоса: голос становится сиплым, охрипшим, появляется гнусавость, так как начинается частичный паралич мышц гортани.

Болезненность при глотании, атония мышц, нарушения координации движений.

Если не помочь человеку уже на этом этапе, то происходит паралич дыхания, в результате которого наступает смерть от удушья.

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