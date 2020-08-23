Смотрим рекордный урожай грибов из челябинских лесов: фотосессии с гигантами и бургеры со шляпками

Урожай грибов в этом году небывалый! Фото: Юлия Сударенко/facebook.com, Николай Антипин, Вячеслав Жилин/facebook.com, Александр Лагунов/facebook.com, nastyashazumbyasha/instagram.com

В Челябинске на этой неделе выдался богатый урожай грибов. После дождей полянки в лесах буквальны усыпаны разноцветными шляпками. На тропинки вышли любители «тихой охоты», как называют грибников. Ленты в соцсетях заполнились фотографиями трофеев. Снимками полных корзинок поделились и известные челябинцы. Смотрим!

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко выложила грибные рекорды.

— И я с грибами воюю. Вот год выдался!!! — написала она на своей странице.

Юлия Сударенко поделилась грибным урожаем. Фото: Юлия Сударенко/facebook.com

Пост собрал множество комментариев. Тут же своими находками поделился сотрудник Госархива Николай Антипин.

Николай Антипин тоже собрал богатый урожай. Фото: Николай Антипин

Секретарь челябинской епархии отец Игорь Шестаков выложил фотографии процесса приготовления грибочков.

Запасы на зиму сделала и семья отца Игоря Шестакова. Фото: Игорь Шестаков

Вице-губернатор Челябинской области Егорь Ковальчук тоже вышел на тихую охоту. На свой страничке он поделился целой охапкой полных пакетов, в том числе и подарочных — с надписью «Челябинская область».

Грибов оказалось полные пакеты. Фото: Егор Ковальчук/instagram.com

Особенно красиво грибы смотрятся в лесу. Фото: Егор Ковальчук/instagram.com

Теперь грибы нужно еще и обрабатывать. Фото: Егор Ковальчук/instagram.com

Бывший мэр Златоуста похвастался грибом гигантских размеров, а потом выложил рецепт бургера с грибочками.

— Уральский дамаск или Куриный булат — новый вариант бургера, который в Златоусте превращается в кузюргер. Совместное кулинарное творчество с кузнецами в лице Владимира Герасимова. Авторский рецепт — его же. Курица , сыр , огурцы , салат , лук , грибы , сырный соус , кетчуп. Обязательное условие — готовить с душой и хорошим настроением, — написал Жилин.

Белый гриб гигантских размеров. Фото: Вячеслав Жилин/facebook.com

А вот и применение грибам. Фото: Вячеслав Жилин/facebook.com

Директор учреждения «особо охраняемые территории» Александр Лагунов сделал просветительский пост. Он поделился красавцами на ножках, которые выросли в Ильменском заповеднике.

Красивый, но опасный. Фото: Александр Лагунов/facebook.com

Царь-гриб - рыжик. Фото: Александр Лагунов/facebook.com

Целую грибную фотоссесию выложил член челябинского отделения Русского географического общества Федор Жижилев. В его фотоловушку попали гигантские съедобные грибы и невероятно красивые поганки.

Федор Жижилев нашел отличную модель для фотосессии. Фото: Федор Жижилев/facebook.com

Грибы в лесном антураже смотрятся великолепно. Фото: Федор Жижилев/facebook.com

В Челябинской области основные точки продаж, по традиции, раскинулись на трассе в сторону Кыштыма и Непряхино (Чебаркульский район, через Яраткулово). Дарами лесов и огородов начинают торговать, начиная от Кузнецкого и Верхних Карасей. Делимся ценами и информацией о грибных местах.

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