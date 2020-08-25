Лига чемпионов-2020: юные спортсмены и их родители приглашаются на веселые старты

Мальчишки и девчонки, а также их родители, побегать и попрыгать, конечно же, хотите вы! Ваши юные спортсмены засиделись дома и хотят показать, сколько сил накопили за время карантина? Время чемпионов настало!

12 сентября 2020 года на стадионе «Локомотив» (г.Челябинск, ул. Монакова, 1А) состоятся семейно-спортивные соревнования «Лига чемпионов».

Соревноваться будут ребята в возрасте от года до шести лет в разных возрастных категориях:

1 категория — участники 1-2 лет;

2 категория — участники 2-3 лет;

3 категория — участники 3-4 лет;

4 категория — участники 4-5 лет;

5 категория — участники 5-6 лет.

Внимание: возраст участника определяется на дату проведения забега (12 сентября).

Количество участников в каждой возрастной категории ограничено!

Маленьким спортсменам предстоит на время пройти заданную дистанцию и выполнить упражнения на ней.

На наших веселых стартах повзрослевшие участники традиционного забега «Маленький чемпион» устроят своеобразную встречу выпускников, а также покажут новичкам свои спортивные достижения.

Мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, поэтому родители участников и их группы поддержки обязаны быть в медицинских масках.

Чтобы подать заявку на участие, внимательно заполните форму на сайте.

Заявки принимаются до 9 сентября включительно. С 10 сентября в нашей группе будут опубликованы участники и возрастные категории, в которых они выступают.

Время забега каждой возрастной группы мы сообщим позднее.

Все интересующие вопросы вы можете задать по электронной почте svetlana.pervakova@phkp.ru либо по телефону +7 922 632 78 71.

Удачи! Увидимся на старте!