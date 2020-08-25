Горит Check Engine: основные причины и возможные решения

При пуске двигателя со всех датчиков основных систем автомобиля на бортовой компьютер поступает информация об исправном состоянии или выявлении неисправностей. Если загорается и постоянно горит Check Engine, то это может свидетельствовать как о поломках непосредственно в двигатели, так и в других агрегатах и элементах авто. Рассмотрим распространенные причины, почему же горит Check Engine, и какие решения проблем в этих случаях существуют.

Основные причины срабатывания индикатора

Чаще всего Check Engine загорается и не гаснет в следующих случаях:

• Неплотное прилегание крышки топливного бака. Банальная причина — проблема решается проверкой, насколько плотно закрыта крышка, и при необходимости ее закручиванием.

• Некачественное топливо. Проблема распространенная, но решить ее простым сливом старого топлива и заправкой нового вряд ли получится, хотя иногда и удается. Обычно из-за использования некачественного топлива возникает и нагар на свечах, и загрязнение топливных форсунок. Поэтому необходима диагностика с устранением данных проблем.

• Неисправность катализатора. Поломка устраняется только полной заменой катализатора. Проводить диагностику и ремонт лучше в сервисном центре. Деталь достаточно дорогостоящая, и самостоятельно лучше не пытаться ремонтировать или менять на пламегаситель.

• Недостаточный уровень масла. При перегреве двигателя и низком уровне моторного масла загорается Check Engine. Следует самостоятельно проверить уровень с помощью щупа.

• Неисправности лямбда-зонда. Диагностируется поломка лямбда-зонда в сервисном центре, где лучше всего и выполнить замену.

• Пропуски зажигания в цилиндре. Диагностируется проблема самостоятельно — на многих авто Check Engine не горит, а мигает, и силовой агрегат «троит». Необходима замена катушки зажигания.

Это далеко не все, но наиболее распространенные причины, по которым загорается и не гаснет индикатор.

Что делать, если лампочка Check Engine не гаснет?

При отсутствии очевидных внешних признаков («троение» двигателя, вибрации, потеря мощности и пр.) необходимо в первую очередь проверить состояние свечей и катушек зажигания. Если с ними проблем не обнаружится, то можно воспользоваться диагностическим сканером для снятия кодов ошибок двигателя. Учтите, что при суммарном большом накоплении мелких ошибок в ЭБУ также может загораться индикатор Check Engine. Потребуется устранять все проблемы, сбрасывать ошибки.

Покупка мотор-теста (диагностического оборудования) и сопутствующего специализированного программного обеспечения, кабеля ODB II нецелесообразно, если только вы не сталкиваетесь с поломками вашего авто постоянно, и любите тратить время на ремонт. Гораздо выгоднее будет обратиться в сервисный центр.

В сервисе обычно процесс диагностики неполадки выполняется следующим образом:

• Общая диагностика на основе слов владельца, с пуском двигателя и проведением тест-драйва.

• Компьютерная диагностика двигателя с проверкой основных показателей работы силового агрегата в различных режимах.

• Считывание кодов ошибок с помощью профессионального (дилерского) диагностического оборудования.

После выявления и устранения неисправностей обязательно сбрасываются коды ошибок в ЭБУ автомобиля, проводится тест-драйв.

Сервисный центр SKODA «Чешский дом» в Челябинске предлагает выполнить диагностику и устранить поломки, при которых горит Check Engine. Квалифицированные мастера смогут оперативно выяснить причины, провести ремонт после согласования всех деталей с клиентом.

Приезжайте на Братьев Кашириных, 126/1, заранее записавшись по телефону: (351) 211-43-00.

che-dom.ru

На правах рекламы.