Общественные пространства преобразятся в 2021 году. Фото: администрация Советского района, Ольга Семенюк (коллаж)

В Челябинске в следующем году преобразят прогулочную зону в парке Пушкина и благоустроят сквер в поселке Локомотивный. Презентацию генплана будущих объектов вниманию людей представила администрация Советского района. Показываем в 10 фотографиях, как будут выглядеть новые общественные пространства.

Прогулочную зону в парке Пушкина преобразят на участке от улицы Цвиллинга до театра Драмы. Сквер в поселке Локомотивный — в границах улиц Бригадная, Деповская и Саблина.

В прогулочной зоне парка Пушкина появятся современные беседки и качели... Фото: администрация Советского района

... чтобы люди могли отдохнуть в тени деревьев. Фото: администрация Советского района

Разработкой проекта благоустройства занимался архитектор Агентства инвестиционного и инновационного развития Алексей Пастухов. В нем специалист учел современные тренды и практические наработки по созданию новых общественных пространств, а также результаты опроса челябинцев.

На картинке все выглядит очень современно. Фото: администрация Советского района

Лавочки очень похожи на те, что стоят на набережной Миасса. Фото: администрация Советского района

Вечером освещать прогулочную зону будут фонари. Фото: администрация Советского района

— В генплане благоустройства представлены схемы озеленения, освещения, покрытий и расстановки малых архитектурных форм, и все это визуализировано с разных ракурсов, — добавили в администрации Советского района.

А так с высоты птичьего полета будет выглядеть сквер в поселке Локомотивный. Фото: администрация Советского района

Здесь появятся современные детские площадки... Фото: администрация Советского района

... будет много зелени. Фото: администрация Советского района

Благоустройство проведут в следующем году по программе «Формирование современной городской среды».

Качели для детей и взрослых. Фото: администрация Советского района

А для самых маленьких — облагороженная песочница под навесом. Фото: администрация Советского района

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