Оскорбила девушек: на уроженку Кургана завели дело за экстремистский клип

— Понятное дело, когда люди делают умышленно репосты и к чему-то призывают. Но у меня совершенно другая ситуация, — объясняет Полина Гузеева. Фото: соцсети Полины Гузеевой.

Добавление клипа «Зачем ты под черного легла?» группы Alai Oli в видеозаписи во «ВКонтакте» через 11 лет обернулось для 29-летней уроженки Курганской области походом в правоохранительные органы. В 2016 году трек признали экстремистским и внесли в федеральный список материалов, запрещенных на территории России. Из-за открытого профиля во «ВКонтакте» девушка автоматически стала считаться распространителем экстремисткого контента.

— Радует лишь то, что дело административное, а не уголовное, — рассказала КП Екатеринбург 29-летняя Полина Гузеева, хендмейдер родом из Кургана.

Также девушка рассказала о неоднозначном отношении к песни.

— Мне всегда казалась эта песня смешной и забавной. Многие мои друзья знают ее, 11 лет назад трек был достаточно популярным. Посмотрели, посмеялись и забыли. Там же наоборот высмеивают негативное отношение русских парней к соотечественницам, встречающимися с иностранцами. Думаю, песню запретили, потому что многие до сих пор считают, что это «клип про чернильниц», — рассказала девушка.

В пандемию Полина уехала из Екатеринбурга в родной Курган, где неофициально работает в мастерской подруги. 10 августа ей доставили повестку от оперуполномоченного отдела по борьбе с экстремизмом. По словам Полины, полицейский приехал к ней для объяснений и предложил подписать готовую формулировку, о том, что она действительно добавляла клип к себе на страницу, но не знала о том, что он экстремистский и готова его удалить.

— Он не говорил, что все на этом закончится. Но и про административное дело речи не было. Через две недели звонок — вызывают для дачи показаний в прокуратуру, — добавила Полина.

Несмотря на екатеринбургскую прописку девушки, суд пройдет в Кургане. Она надеется, что судья встанет на ее сторону, или назначит минимальную сумму штрафа. Санкция статьи предусматривает наказание от 1000 до 3000 рублей. При этом за повторную экстремистскую деятельность наступает уголовная ответственность.

Об уголовном деле узнала Ольга Маркес, солистка группы Alai Oli . Она выразила готовность выступить в защиту Полины в суде.

Адвокат Александр Чарыков прокомментировал ситуацию для КП-Екатеринбург.

— Срок давности по данному правонарушению составляет три месяца. То есть, если пройдет три месяца со дня составления протокола до суда — дело прекратят. Но это формальность. В данном случае девушке будет правильнее всего сказать в суде, что она понятия не имела, что клип внесен в перечень экстремистских материалов и у нее не было умысла распространять его.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru