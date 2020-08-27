Почему для здоровья сосудов нужно отказаться от увлечения жирной пищей, ходить пешком, а также не забывать про обследования, рассказывает специалист сети «РЖД-Медицина», сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, Дмитрий Роднянский.

— Дмитрий Валерьевич, какие проблемы с сосудами встречаются у ваших пациентов?

— Начнем с того, что все болезни системы кровообращения делятся на патологию артерий и вен. Наиболее частое из заболеваний, с которым к нам обращаются — варикозное расширение вен нижних конечностей и его осложнения. Молодые люди обращаются в основном ради косметического эффекта, но большинство имеют функциональные проблемы и осложнения.

Еще одно распространенное заболевание современного человека — это атеросклероз. Атеросклероз — основа развития сердечно-сосудистых заболеваний — главной причины преждевременной смерти людей во всем мире. Эта болезнь артерий и аорты приводит к сужению просвета кровеносных сосудов, вплоть до их полной непроходимости. Учитывая, что артерии есть везде, нарушение кровоснабжения может быть во всех частях организма (сердце, головной мозг, внутренние органы, конечности). На ранних стадиях развития заболевание протекает незаметно для самого больного. Проблема становится актуальной, когда появляются жалобы и выраженные изменения в артериях.

При поражении сосудов сердца возникает коронарная недостаточность, проявляющаяся симптомами ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда).

Сужение артерий головного мозга опасно для жизни, т.к. может привести к инсульту из-за недостаточного кровоснабжения.

Атеросклероз брюшной части аорты и отходящих от нее сосудов может приводить к нарушению функции внутренних органов.

При выраженном сужении артерий конечностей больного беспокоят боли при ходьбе с нагрузкой (по лестнице, быстрая ходьба, с утяжелением), при критических стенозах артерий — онемение в конечностях, изменение цвета кожи. При отсутствии лечения следствием закупорки сосуда нередко становится гангрена.

— Почему возникают проблемы с сосудами?

— Единой теории возникновения атеросклероза сосудов не существует. Ведущая роль в патогенезе поражения сосудистой стенки остается за липидным дисбалансом. Способствуют развитию бляшек в сосудистой интиме многие факторы. Низкая физическая активность, курение, стрессы, чрезмерное увлечение жирной пищей и алкоголем зачастую приводят к тому, что атеросклероз может развиваться даже у молодых людей.

— А сахарный диабет влияет на развитие атеросклероза?

— На фоне диабета, особенно если человек его не контролирует или контролирует недостаточно, атеросклероз прогрессирует быстрее. Возникает так называемая «диабетическая стопа», а после более выраженные трофические нарушения вплоть до некрозов тканей.

— В вашей больнице существуют какие-то прогрессивные способы лечения таких больных?

— На базе Дорожной клинической больницы создан и работает «Междорожный центр лечения диабетической стопы». Большая группа врачей помогает пациентам, начиная с контроля уровня глюкозы в крови и гигиенических процедур. При тяжелых случаях выполняются открытые хирургические вмешательства в сочетании с внутрисосудистыми операциями или по отдельности. Внутрисосудистые манипуляции восстанавливают кровоснабжение без операций, что позволяет людям сохранить конечности и ограничиться малыми вмешательствами. Современная сосудистая хирургия владеет множеством способов, позволяющих избежать гангрены и ампутации: от малоинвазивных до классических операций.

— Дмитрий Валерьевич, наверняка есть способы профилактики атеросклероза?

— Конечно. Важно заботиться о том, чтобы не развился атеросклероз. И каждый из нас в вполне может замедлить этот процесс, а главное, свести к минимуму его осложнения. Профилактика — самое действенное. Надо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от курения, следить за весом и больше двигаться. Для здоровья сосудов важна регулярная умеренная физическая активность — велосипед, ходьба, плавание. Для профилактики атеросклероза, людям старше 40 лет, особенно при ишемической болезни сердца, гипертонии, болезнях нижних конечностей, настоятельно рекомендую проходить ультразвуковое исследование сонных артерий с дуплексным сканированием раз в год и при жалобах на боли в мышцах голени при ходьбе — обследование артерий нижних конечностей.

Пациентам с гипертонической болезнью рекомендуется один раз в год обследование брюшной аорты.

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД»

г. Челябинск, ул. Доватора,23;

Тел.: (351) 268-70-24

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