В Челябинской области спецназ уничтожил колонну террористов

Спецназ получил информацию о передвижении террористов. Фото: ЦВО

На полигоне под Чебаркулем в последнюю неделю августа грохочут танки и рвутся снаряды: тут проходит «горячая» фаза боевой учебы гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии и других подразделений Центрального военного округа. Пресс-служба ЦВО предоставила «Комсомольской правде-Челябинск» видеонарезку отработки спецназом засады и захвата колонны условного противника.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, разведчикам подразделения спецназа ЦВО была поставлена задача вычислить маршрут движения автомобилей условного противника, уничтожить «врагов» и захватить некие секретные документы. Кадры видео живописуют короткую схватку: «спецы» прошли скорым маршем через лес на территории полигона, подстерегли «Уралы» условных террористов и остановили их, «взорвав» дорожное полотно. Затем последовал огневой налет. Под прикрытием стрельбы из автоматов и пулеметов группа захвата подошла к машинам вплотную, и уничтожила охрану. Прикрывшись дымами, спецназовцы скрылись все в том же лесу.

Машину противника атаковали за секунды. Фото: ЦВО

Отметим, тактический эпизод с участием спецназа — лишь часть масштабной картины главного учения танковой дивизии. В «войне» на Чебаркульском полигоне задействованы около восьми тысячи военнослужащих, 1,8 тысячи единиц боевой техники от танков и современных бронетранспортеров из Чебаркуля до самолетов и вертолетов авиасоединения ЦВА+О и отдельной бригады армейской авиации.

Учения прошли под Чебаркулем в Челябинской области. Фото: ЦВО

Финал учения состоится 28 августа. А в ночь на 26 число, через несколько часов после выступления спецназа, состоялся ночной этап с боевой стрельбой: полигон озарился осветительными минами, а танкисты, мотострелки и артиллеристы обрушили на условного врага шквал снарядов.

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