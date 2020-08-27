Что происходит: рассказываем, зачем инспекторы ГИБДД останавливали всех водителей SKODA прямо в центре Челябинска

Кто может удивить автомобилиста в разгар рабочего дня? Инспектор ГИБДД, который останавливает машину и вместо штрафа или проверки документов, напоминает о правилах и предлагает пройти получить подарки? Журналисты, которые поздравляют с новым годом? Или полезные вещи для школьников, которые вручают просто так? Да всё вместе!

Яркая акция на площади Революции привлекла внимание прохожих. Все недоумевали, что же такое происходит?

Что же это было? Рассказываем. Именно так сотрудники «КП-Челябинск», инспекторы отделения пропаганды БДД ГИБДД по г.Челябинску и официальный дилер ŠKODA в Челябинске, компания «Яромир-Авто», поздравили автолюбителей с наступающим новым учебным годом.

Удивлению челябинских автомобилистов не было предела.

— Вот так бы всегда останавливали «гаишники». Поздравления, подарки, я в шоке, — ошарашено говорит владелец ŠKODA Octavia Сергей.

— Безумно приятно! Я даже не знала, что такое бывает. Спасибо вам! — радостно восклицает автомобилистка на ŠKODA Fabia Ольга.

— Ребята, вы классные! Мой водительский стаж более 25 лет, но на дорогах я всегда «отличник»: правила не нарушаю, — уверяет владелец ŠKODA Yeti Александр Игоревич.

Инспекторы ГИБДД напомнили водителям о правилах перевозки детей и важности соблюдения ПДД.

— В преддверии нового учебного года мы еще раз проговариваем для автомобилистов, что детей нужно перевозить в специальных удерживающих устройствах в зависимости от возраста и веса ребенка. Еще раз подчеркиваем: нельзя перевозить детей на руках, поскольку при столкновении автомобилей, даже на небольшой скорости, ребенок получает травмы из-за того, что его придавливает взрослый пассажир. Максимальную безопасность ребенка во время движения обеспечивает только автокресло, — комментирует сотрудник отдела пропаганды городской ГИБДД Андрей Юрин. — Также мы просим всех родителей школьников напомнить детям, как вести себя на пешеходных переходах и остановках по пути в школу и домой.

Автомобилистам вручили школьные мешки для сменной обуви, кружки с ярким принтом, красочный журнал с новинками ŠKODA и любимые детские комиксы «Лео и Тиг» издательского дома «Комсомольская правда».

«КП-Челябинск» поздравляет взрослых и ребят с наступающим учебным годом и призывает быть отличниками на дорогах!