Благоустройства сквера проведут в 2021 году. Фото: управление архитектуры Челябинска

Архитекторы подготовили проект благоустройства сквера у ДК Строителей, за преображение которого активно голосовали челябинцы. В пятницу, 28 августа, управление архитектуры администрации Челябинска показало первый конкурсный проект. Представляем в 10 картинках, как архитекторы студии Петра Стебельского предлагают изменить общественное пространство.

В сквере будет комфортно гулять даже ночью. Фото: управление архитектуры Челябинска

В благоустройстве будут использованы современные архитектурные решения. Фото: управление архитектуры Челябинска

Для создания концепции архитекторы проанализировали рельеф и озеленение местности, соседствующую с общественным пространством застройку, подпорные стены и покрытия.

Фото: управление архитектуры Челябинска

Фото: управление архитектуры Челябинска

— Архитекторы предложили связать пешеходные маршруты, ограничить скорость транспорта ради безопасности людей, улучшить состояние покрытий и подпорных стен, восстановить ступени и гранитную кладку, — рассказали в управлении архитектуры челябинской мэрии. — Улучшив внешний вид и расширив функции пространства с помощью проектных решений, мы оживим сквер у ДК Строителей и снова притянем к нему внимание горожан.

Фото: управление архитектуры Челябинска

Фото: управление архитектуры Челябинска

Согласно проекту, в сквере сохранят композиционные решения, принятые при строительстве дворца культуры. Власти обещают, что благоустройство не нарушит исторический ансамбль площади перед зданием ДК, при этом у места появятся новые функции.

Фото: управление архитектуры Челябинска

Фото: управление архитектуры Челябинска

Проект планируют реализовать в два этапа. Сейчас управление архитектуры и администрация Металлургического района продумывает логистику предстоящих работ.

На приведение в порядок мест отдыха и дворов в 2021 году власти потратят около 500 тысяч рублей. Помимо сквера у ДК Строителей, в городе преобразится парк культуры и отдыха Курчатовского района — за них на портале «Активный житель 74» проголосовало больше всего людей. Контракты с подрядчиками власти планируют заключить до конца этого года.

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