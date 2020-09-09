Блогерши, юристы и даже философы: знакомимся с кандидатками в депутаты Заксобрания Челябинской области

Кандидаток в этом году много

В Древнем Риме женщин не допускали не только к браздам правления, но и к участию в голосованиях. Считалось, что у них не хватает для этого необходимых навыков. Но времена меняются. Редакция КП-Челябинск приготовила для вас список из самых интересных кандидаток в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области. Приятного знакомства!

Ксения Халюк, кандидат в депутаты от партии КПРФ

Фото: vk.com / Ксения Халюк

Ксения Халюк родилась 22 июня 1982 года. Она пришла на выборы в депутаты Законодательного Собрания из сферы образования. Является преподавателем и кандидатом экономических наук. Воспитывает двоих детей, живет в Тракторозаводском районе.

— Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы — мой товарищ, — написано в статусе на личной странице Халюк во «ВКонтакте».

Юлия Синицына, кандидат в депутаты от партии «Единая Россия»

Фото: vk.com / Юлия Синицына

Юлия Синицына родилась 25 октября 1989 года. Она окончила ЮУрГУ по специальности «Маркетинг». В 2013 году поступила на работу в компанию «Бовид». А позже стала помощником депутата Законодательного Собрания Бориса Видгофа. Вскоре Синицына сама взяла бразды правления в свои руки. В прошлом году она победила в выборах в депутаты Тракторозаводского района, набрав нужное количество голосов.

София Гудим, кандидат в депутаты от партии «Зеленая Альтернатива»

Фото: из архива Софии Гудим

Пожалуй, один из самых необычных кандидатов на предстоящих выборах. София Гудим пришла в политику из сфера блогинга. Она знает практически все о фитнесе и обладает спортивным телосложением, которым не стесняется покрасоваться в полной мере в соцсетях. Будем надеется, что такая откровенность не оттолкнет, а привлечет потенциальных избирателей.

Кстати, София Гудим работала журналисткой на протяжении двух сезонов в ХК «Трактор». Почему она оттуда ушла, можете узнать в интервью.

Оксана Боярская, кандидат от партии «Справедливая Россия»

Фото: vk.com / Оксана Боярская

Полная противоположность предыдущему кандидату. Свои соцсети ведет скромно и официально. Оксана Боярская родилась 26 мая 1983 года. Имеет три высших образования. Также является депутатом челябинской гордумы. Помимо этого, занимает должность начальника юридического отдела ООО «МеталлСтройСервис» и состоит в Ассоциации юристов России.

Анисья Иглевская, кандидат от «Партии Пенсионеров»

Фото: vk.com / Анисья Иглевская

Анисья Иглевская родилась 8 ноября 1990 года. Она занимает должность контент-менеджера в медклинике «ЭФ ЭМ СИ». Также работает фотографом. И, судя по работам, получается у нее это довольно неплохо. Также Анисья играет на пианино. Высшее образование она получала в ЧГПУ на филологическом факультете.

Мария Дьячковская, кандидат от «Партии Роста»

Фото: vk.com / Мария Дьячковская

Мария Дьячковская родилась 22 апреля 1999 года. Этим летом окончила ЧелГУ по специальности «Философия». Является дипломированным визажистом. Активно занимается спортом, а большое внимание уделяет чирлидингу. В соцсетях у красотки много фотографий с различных мероприятий и тусовок. Как говорится: хорошо поработал — хорошо отдохни.

Юлия Патрушева, кандидат в депутаты от партии «Справедливая Россия»

Фото: vk.com / Юлия Патрушева

Юлия Патрушева родилась 15 июля 1989 года. Она успешно совмещает роль хранительницы домашнего очага с работой в партии. Судя по соцсетям, занимается рукоделием и воспитывает детей. Также печется о судьбе бездомных и нуждающихся в лечении животных. Имеет два высших образования.

Евгения Майорова, входит в тройку списка от партии «Единая Россия»

Фото: vk.com / Евгения Майорова

Евегния Майорова уже известна многим жителям Южного Урала. Она работает уполномоченным по правам ребенка Челябинской области. А еще занимала пост руководителя благотворительного движения «Искорка Фонд» с 2005 по 2019 год. Правда, сама кандидатка признается, что готова всегда помогать людям, независимо от ситуации.

— Мне самой никогда не было нужно особенного статуса или чьего-то разрешения на оказание помощи людям. Я на любой должности или без неё буду это делать, — признается Майорова на своей личной странице в соцсети.

Екатерина Слугина, кандидат в депутаты от партии «Родина»

Фото: vk.com / Екатерина Слугина

Екатерина Слугина родилась 9 августа 1999 года. Несмотря на свой юный возраст, уже обладает весомыми достижениями: является главой пресс-службы Хуторского казачьего общества «Южный», а также руководителем проектов «Кухня жизни» и «Время готовить». Помимо этого, она заняла первое место на конкурсе Законодательного Собрания Челябинской области в номинации «Лучший социальный проект» в 2019 году.

Свою общественную деятельность Слугина успевает совмещать с получением высшего образования. Девушка учится в ЮУрГУ на факультете журналистики.

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