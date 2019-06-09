Соня Гудим о своем декольте на выступлении Текслера, расставании с «Трактором» и отношении к урбанисту Владову

Соня Гудим стала известной в интернете несколько лет назад: вела популярный блог о ЗОЖ, делились житейскими историями подруг и выкладывала свои фотосессии. Затем челябинку пригласили в «Трактор», где она отработала два сезона. А недавно бьюти-блогер снова засветилась в СМИ. Ее заметили на одном из выступлений главы Челябинской области Алексея Текслера.

— Тебя давно не видно в инфополе, и тут ты на послании Текслера к заксобранию. Соня Гудим рвется в политику?

— Меня пригласили в качестве блогера, просто было любопытно посмотреть. Я вела трансляцию в своем инстаграме и использовала смешные маски на лицо. Позади меня сидел директор какого-то завода и у него периодически появлялись на голове кошачьи ушки и брокколи. Я только потом это заметила, надеюсь, он не обиделся.

— Как тебе послание врио?

— Слова обнадеживающие, речь позитивная. Чувствовалось, что человеку не все равно, где жить. Теперь осталось дождаться дел.

Соня вела трансляцию в виртуальных масках, которые невольно прилипали к другим людям в кадре.Фото: из архива героя публикации

— Кругом дяденьки в строгих костюмах и в пику вырез твоего декольте.

— Вырез был адекватный. Это все уловки фотографов — снимали сверху и получился такой эффект. Если стоять напротив и делать кадр из этой позиции, все выглядит иначе.

— То есть, опять журналисты все извратили, а твой наряд был вполне деловой?

— Он приличный. В приглашении не был указан деловой дресс-код. Знала бы, что будет такой хайп, выбрала бы что-то другое.

В таком наряде София пришла на выступление губернатора. Майка действительно закрывает декольте, если стоять ровно.Фото: из архива героя публикации

— Как тебе челябинская политтусовка?

— Я абсолютно аполитичный человек и не знаю никого из них. Если бы знала, что передо мной стоит глава моего района, может быть, я у него спросила, почему у меня дом не ремонтируют.

— Кроме тебя из блогеров был еще Лев Владов. Что думаешь о его «Челябинском урбанисте»?

— После выступления он выглядел воодушевленным. Лично мы с ним не общались, но я думаю, что он молодец. Владов болеет своей идей. Есть серьезная категоричность в его суждениях, он не рассматривает иные варианты. Но это в принципе свойственно блогерам. Главное, что он хотя бы что-то делает!

Уезжать из Челябинска София не планирует.Фото: из архива героя публикации

ДРУЖБА С «ТРАКТОРОМ» ЗАКОНЧИЛАСЬ ГРЯЗНО

— Ты два сезона отработала в микст-зоне у «Трактора», а потом внезапно исчезла. Скучаешь по клубу?

— Первое время скучала, конечно. Но сейчас история с «Трактором» закрыта. Она закончилась грязновато, и некоторые люди меня откровенно разочаровали. Я рада, что сейчас с ними не работаю.

Напоследок у меня вышло интервью с Анваром Гатиятулиным в «Комсомольской правде». Мне было важно, чтобы оно появилось в челябинском СМИ. Ведь здесь успели полюбить Гатиятулина и это такое спасибо болельщикам. КП-Челябинск — единственное издание, которое согласилось опубликовать статью. Остальные местные отказались.

На матчи челябинской команды Соня постоянно шила новые наряды. Даже появилась шутка, когда наши играли неважно: «Обсуждать игру нет смысла, лучше давайте платье Сони Гудим»Фото: из архива героя публикации

— Почему?

— Возможно, не хотели ссорится с бывшим руководством клуба. Хотя интервью было нейтральным: признание любви к городу.

— Ты летала в «Спартак» на их игру с «Трактором». Люди думали, что ты переезжаешь в столицу.

— Это история изначально планировалась, как разовая. Журналисты раздули, а я не видела смысла каждому все объяснять.

Девушка уверяет, что устала от славы фитнесс-блогера и хочет заниматься общественной деятельностью.Фото: из архива героя публикации

ПРО СМЕНУ ИМЕНИ И ПОШЛЫЕ ФОТО

— В соцсетях ты всегда была Соней, а теперь София.

— Таким образом я обозначила границы. Захотелось более серьезного отношения. Пишу о важных вещах, но люди видят только мою внешность.

— Но ведь образ спортивной девушки, которая не стесняется изгибов своего тела, был создан тобой еще во времена Livejournal?

— Изначально я поставила попу на аватарку, потому что хотела писать инкогнито. Но потом история выстрелила, я вошла в топ-10 блогеров и смирилась с хайпом вокруг моей пятой точки и остальных достоинств. Сейчас мой блог — не источник заработка, а личный дневник. Я не хочу выезжать на своей сексуальности.

Когда девушка только начинала карьеру блогера, то установила на фото в ЖЖ место чуть ниже спины. С тех пор у многих ее читателей появилась ассоциация, от которой София пытается уйти.Фото: из архива героя публикации

— Не смущает, что ты сейчас пишешь про экологию, серьезные темы, а люди продолжают воспринимать тебя как сексуальный объект?

— Нет, потому что это люди. Хотя сначала такое отношение сильно раздражало. Но посмотрите мой инстаграм. Там нет пошлятины, а-ля возьми меня здесь и сейчас. Все очень эстетично. Закончился хоккей и эра «откровенных» платьев. Я вообще больше не хочу выглядеть как какой-то проект, который пропагандирует ЗОЖ или что-либо.

— Соня Гудим зашла на теме фитоняшек. А что сейчас №1 в Сети?

— Жанр интервью. Обратите внимание, как много проектов на YouTube: Дудь, Собчак, ребята из «Вписки» делают крутые вещи.

Сегодня София работает журналистом и выступает наставником в профессиональных тренингах.Фото: из архива героя публикации

ЗА ЧТО ЛЮДИ ГОТОВЫ УДАРИТЬ СОНЮ ГУДИМ

— Последнее время ты активно пропагандируешь отказ от пластиковых стаканчиков и призываешь любителей кофе на вынос приобрести термокружку.

— 40 млн одноразовых стаканчиков в России выбрасывают ежегодно. Они покрыты пластиком изнутри, поэтому либо разлагаются годами, либо горят. В процессе горения выделяются вещества, которыми американцы травили вьетконговцев. В павильоне кофе на вынос на Алом поле покупают 200 стаканчиков в день. Единицы приносят свою кружку. У нас объем легальных свалок в стране — четыре Швейцарии. А сколько стихийных?

Я стала узнавать, как в Челябинске примут новшество. Сетевые заведения отказываются наливать напитки в твой термос. В идеале кафе должно сделать небольшую скидку такому клиенту. Так они покажут, что им тоже небезразлична родная земля. Пока мне удалось убедить несколько заведений делать скидку. О них я рассказываю в инстаграме. Другие видят это и присоединяются.

С этой термокружкой челябинка теперь ходит везде и всюду. Говорит, что пьет кофе минимум пару раз в день.Фото: из архива героя публикации

В России постепенно начинают отказываться от пластиковой посуды. Законопроект готовят. В Москве в прогрессивных кафе при заказе нужно указать, что тебе нужна посуда, иначе вилки не привезут. В Челябинске ситуация другая. Я заказываю еду и указываю примечание: мне не нужна раздатка и пластиковые приборы. Перезванивает оператор, чтобы уточнить заказ. Я еще раз прошу ничего кроме еды не привозить. В итоге у меня в пакете несколько пластиковых вилок, куча листовок.

— В Челябинске, где люди вынуждены жить в ветхих бараках и лавировать среди ржавых маршруток и ларьков, история про термокружки взамен пластиковых стаканчиков звучит дико.

— Ты прав. Когда я пишу про термосы, в комментарии сыплется негатив: «Дура, займись делом, какие стаканчики?». Иногда мне кажется, что комментаторы готовы треснуть мне по голове этим термосом. Люди живут в тяжелых условиях. Может, они бы и хотели задуматься про термос, но они выходят на улицу, видят кошмар и пытаются в нем выживать.

Девушка уверяет, что устала от славы фитнесс-блогера и хочет заниматься общественной деятельностью.Фото: из архива героя публикации

Сама я живу в хрущевке, где срок эксплуатации газопровода истек десятки лет назад и менять его не спешат. Ко мне во двор таксисты отказываются заезжать — дорога как после бомбежки. Мы дышим грязью. Наша жизнь далека от идеала. Казалось бы, нужно дождаться, пока победим масштабные проблемы и потом начать думать о стаканчиках. Но жизнь может измениться к лучшему через 25 лет, а ситуация с мусором катастрофическая уже сейчас.

— Что посоветуешь почитать или посмотреть?

— Вот список документалок, обязательных к просмотру: «Мусор», «Дом» Ян Артюс-Бертран и Люка Бессона, «Сахар», «Двойная порция», «Корпорация “Еда”», «Реальная цена моды», «При чем тут Здоровье», «Спасти планету». Советую смотреть на два-три раза.

Книги, которые меня впечатлили: «Маски, которые мы носим» Лиз Бурбо, «Хохот шамана» Владимир Серкин, «Парадокс перфекциониста» Тал Бен-Шахар, «iphuck 10» Виктор Пелевин, «Как отказаться от пластика» Уилл Мак Каллум.