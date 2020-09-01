«Перебивали и прятали формулировки вопросов»: выпускница из Челябинска рассказала, как ее топили на апелляции по ЕГЭ

Вместо Москвы девочка будет учиться в Челябинске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья из Челябинска два года платила репетиторам, чтобы дочь Ксения поступила в московский вуз на бюджет. Однако девочка, занимавшая призовые места на разных олимпиадах, не набрала достаточного количества баллов. Чтобы повысить результаты ЕГЭ, бывшая школьница подала апелляцию.

«МЫ РАССМОТРЕЛИ И РЕШИЛИ»

— К экзаменам я готовилась почти два года. Со мной занимались пять репетиторов. И к концу мая я была готова ринуться в бой. Увы, вмешался коронавирус. Экзамены по всей стране перенесли почти на месяц. А через месяц я перегорела, настроение было уже не то, — говорит Ксения. — В июле в город пришла жара. И писать тесты было невыносимо: голова трещит, в аудитории душно. Окна не открывают, вентиляторы не приносят…

Словом, выложиться на все сто у Ксюши не получилось. Но, уверенная в своих знаниях, она оспорила результат по всем предметам.

— На апелляции меня встретили фразой: «Мы рассмотрели вашу работу и приняли решение…» Что было дальше, можно не объяснять. Мои возражения и аргументы никто не слушал, меня перебивали, — говорит Ксения.

Например, на экзамене школьникам предлагалось дать определение термина «предвыборная агитация». Ксения написала: «гонка за голоса». А должна была: «борьба за голоса». Этот ответ Ксюше не засчитали.

— Но смысл тот же! Я использовала синоним, — возмущается девушка.

На экзамене по английскому Ксению подвело аудирование.

— Запись была плохого качества. Я жалею, что сразу же не заявила об этом. На апелляции было поздно.

К тому же члены конфликтной комиссии прятали от выпускницы задания. Ей показывали ответы. Формулировку вопроса прикрывали листком. Кстати, после экзаменов та же команда, что составляет задания по ЕГЭ, собирает их в книжки и продает выпускникам последующих лет.

— Получается, что они зарабатывают два раза. А я должна защищаться по памяти? — говорит девушка.

На апелляцию по английскому с Ксенией пошла с мамой. Та надеялась записать ход беседы на диктофон, чтобы обсудить ошибки дочери с репетитором. Однако это не разрешили.

— Дамы вели себя просто по-хамски, надменно, высокомерно. Они давали понять, что на несколько ступенек выше ребенка. Что-либо доказать им вообще невозможно, — заявляет мать Ксении Наталья.

На апелляцию по истории семья отправила репетитора. Это вполне законно, если официально оформить доверенность. Он сумел отбить балл в одном из заданий, но комиссия тут же сняла балл в другом. Результат ЕГЭ остался прежним. Ксения сделала резонный вывод: подавать на апелляцию бесполезно.

Кстати, в вуз на бюджет она все-таки поступила. Но в челябинский, а не в московский.

«ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ, НУЖНО ЖИТЬ С РЕПЕТИТОРОМ»

— Современная школа не готовит к ЕГЭ. А вернее, задания, КИМы не соотносятся со школьной программой. И по учебникам к испытаниям не подготовиться. Нужно жить с репетитором, — говорит мама еще одной челябинской школьницы.

Но госэкзамен заставил понервничать и самих репетиторов.

— Правила постоянно меняются. Иногда даже без предупреждения. Дети готовятся к одному, а задания совершенно другие и начисление баллов — тоже. А потом говорят: педагоги плохие, — рассказала КП-Челябинск на условиях анонимности преподаватель частной школы по подготовке к единому госэкзамену.

Например, в этом году на экзамене по химии были тяжелые формулировки. С задачей справились только те, кто сумел понять, о чем речь. Из КИМов по биологии вдруг пропали задачи про кровь, на подготовку к которым дети потратили много времени. Задачи по математике были неравноценные. Оказалось, что в одном варианте они решаются за 5-10 минут, а в другом и за полчаса не управиться. А еще школьники на Урале получили такие же КИМы, что на Дальнем Востоке. Теоретически наши дети могли списать и получить более высокие баллы, чем дети на Дальнем Востоке.

Есть претензии и к самим проверяющим.

— При проверке творческой части учителя весьма субъективны. Две наши девочки дали одинаковые ответы на один и тот же вопрос. Одной начислили один балл, а второй — сразу три. Как так такое возможно? — задается вопросом преподаватель.

Увы, с заданиями на местном уровне не поспоришь. Поэтому в Региональном центре оценки качества и информатизации образования, который и занимается проведением ЕГЭ в Челябинской области, мы попросили прокомментировать хотя бы ход апелляции.

Нам ответили, что не могут комментировать что-то в обход минобра. А в министерстве образования области заявили, что все правила апелляции им диктует Москва. Обсуждать их в Челябинске никто не будет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru