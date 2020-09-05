Как защитить дом от пожара: советы от МЧС Челябинской области

Установка пожарной сигнализации спасет жизнь вам и домашним животным Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

За то время, пока челябинцы находились на самоизоляции, количество пожаров в городе снизилось на 5%, подсчитали в МЧС. Оказалось, что находясь дома, жители больше следят за техникой — основной причиной возгораний. Но теперь горожане вновь вышли на работу и от статистика ЧП поползла вверх. Почему случаются возгорания и как защитить свой дом от пожара поговорили с замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Челябинской области Антоном Васильевым на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАРЯДНИКИ В РОЗЕТКЕ

Именно неисправность электрооборудования является основной причиной пожаров на протяжении последних нескольких лет, отмечают спасатели. Чтобы уберечь свою квартиру от огня, стоит проверить, в каком состоянии у вас электропроводка.

Еще одно простое правило, которому учат даже школьников — выключать электроприборы. Особенно это касается зарядников от гаджетов, которые часто оставляют в розетке. Скачок напряжения может привести к возгоранию.

— На моей памяти нет ни одного электроприбора, который не был причиной пожара. Даже кулер с водой. Все, чем пользуется человек, должно быть под присмотром. Обязательно обесточивайте все приборы, — отмечает Антон Васильев.

Но, даже соблюдая все правила, можно пострадать от нерадивых соседей. Тут все в ваших руках: расклеивайте листовки, проводите воспитательные беседы.

«РЕВУНЫ» НА БАТАРЕЙКАХ И «УМНЫЕ» РОЗЕТКИ

На случай, если возгорание предотвратить не удастся, сделайте все, чтоб узнать об этом как можно раньше и спастись.

— Есть автономные пожарные извещатели, этакие «ревуны». Их в первую очередь используют для себя. Если вы спите, она разбудит вас при экстренной ситуации. Также сейчас стали устанавливать различные газоанализаторы. Они реагируют не только на избыток газа, но и на СО2 и автоматически его перекрывают. Около двух лет назад на рынке появились «умные» розетки, которые можно было отключить с телефона дистанционно, — рассказал Антон Васильев.

Антон Васильев на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Фото: Ирина Шафеева

В новостройках в обязательном порядке устанавливается система оповещений, а в каждой квартире — автономные пожарный извещатели.

— Они представляет из себя конструкцию, работающую на 20-вольтовой батарейке. Она устанавливается на стены или потолок и чувствительна к задымлению. При малейшем намеке на дым она издает громкий звуковой сигнал. Если датчики будут установлены в каждой комнате, то вы мгновенно сможете среагировать и посмотреть. Такая вещь стоит порядка 300 рублей, их можно приобрести только в специализированных магазинах. Это не такие большие деньги и установить их достаточно просто. Все, кто каким-либо образом имеет отношение к пожарным, уже установили такие датчики в своей квартире. Будьте осторожны, они могут среагировать на курение.

Есть более дорогие системы, которые отправят оповещение на телефон в случае пожара.

— Они не вызывают МЧС, а лишь сообщают о возгорании, пожарных нужно вызывать самостоятельно. Если ситуация неопасная, то их можно самостоятельно отключить.

ЛОЖНЫЕ СРАБОТКИ

Сигнализации часто усыпляют нашу бдительность. Это большое актуально в офисах. Признайтесь: всегда ли вы бежите из на улицу, если железный голос просит «срочно покинуть помещение»?

— При срабатывании сигнализации нужно обязательно встать и покинуть здание. Сколько бы раз это ни происходило. Причины ложной сработки разные. Брак техники никто не отменял, если срабатывает слишком часто, нужно разобраться в ситуации.

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ ОТ ПОЖАРА: ВИНОВАТ СОБСТВЕННИК

Популярная ныне тема — страхование от пожаров.

— Если вы решите застраховать имущество, то вам следует обратить внимание на то, что какие-либо выплаты поступят вам, если вашей вины в ситуации не будет. В основном пожары происходят по вине собственника.

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