В Челябинске нашлась скульптура Христа, пропавшая 70 лет назад из польского костела на Западной Украине

В семье Елены Богдановой статуя хранится почти 70 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Деревянный Христос более полувека путешествует по разным странам. От рождения он католик, но прижился в семье православных Богдановых как родной. Все эти годы его держали в «красном углу», и Христос отводил любую беду.

Но теперь семья хочет передать его в католический храм на Западной Украине. Оттуда 12-летняя девочка Оля и спасла Иисуса в 1956-м году.

ПОДРУГА ВЫНЕСЛА ЛЯГУШКУ, А ОЛЯ — ИИСУСА

Оля Новак (а позже в замужестве она Богданова) наполовину сиротка. Мать убили бандеровцы, когда девочке было несколько месяцев. Националисты ворвались в дом красного командира и расстреляли его жену. Двух старших дочек женщина успела спрятала под кроватью. Оля лежала в люльке и ее пощадили.

Родители Оли с ее старшей сестрой. Фото сделано до войны. И сама Оля в послевоенные годы. Фото: из архива семьи.

Растить девочек отцу Ольги помогали родные — сестры часто бывали у теток в городке Сарны, где еще до войны появился католический храм. Бабка девочек — пани Христя — была полячкой и частенько водила внучек в костел. Когда Оля разглядывала убранство, встречалась взглядом с деревянным Христом.

В 1956-м храм отдали под склад. Всю церковную утварь свалили в одну из комнат. Горожане ходили туда вечерами и выносили ценные вещи. Пошла и Оля с подружкой.

— Подружка взяла из храма какую-то лягушку. А мама вынесла фигуру Христа. По ее словам, он стоял в алтарной части, — рассказывает дочка Ольги Елена Богданова.

Статую подарили костелу, когда Сарны еще были территорией Польши. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧАЕТ БЛАГОВОНИЕ И ТВОРИТ ЧУДЕСА

К католическому Христу в семье Богдановых отнеслись с уважением. Его держали отдельно от православных икон, но всегда в самом видном углу. Ольга выросла и вышла замуж. Вместе с мужем, который был адвокатом, женщина переехала в Таллин, потом в Казахстан и, наконец, осела в Челябинской области. Статую Ольга везде возила с собой.

Три поколения Богдановых обращались к деревянной статуе, как к живому Христу.

— Изваяние стало нашей святыней. На Пасху мы окружали его свечами и куличами. А в трудные минуты жизни просили помощи. Как-то дочка знакомых попала в аварию. Девушка была при смерти. Мы поставили ее фото у статуи и просили здоровья. И больная пошла на поправку. То же самое было и с моим сыном Алексеем. Христос помог ему восстановиться после тяжелого ДТП, — рассказывает Елена.

В семье Богдановых верят, что деревянный Христос творит чудеса.

— Это намоленная скульптура. Она годами стояла в костеле и впитала в себя благовония сотен служб. Если к ней подойти, прикоснуться и сейчас можно почувствовать тонкий запах, — замечает Елена.

На руках Христа - следы распятия.

Настоящее чудо деревянный Христос сотворил для самой Ольги. Несколько лет назад у теперь уже пенсионерки нашли онкологию. Пенсионерке провели тяжелейшую операцию и выписали домой — умирать.

— Доктор предупредил: уходить мама будет в тяжелых муках. Тогда впервые мы убрали статую с ее почетного места в зале и поставили в комнату больной мамы. Она целыми днями молилась Христу. И умерла она в полном сознании, тихо. Мучиться не пришлось, — рассказывает Елена.

ВРЕМЯ ВЕРНУТЬ ФИГУРУ НА МЕСТО

Спустя какое-то время будто что-то разрушилось. Семью стали преследовать финансовые неприятности. Тогда Богдановы решили выставить статую на продажу. К тому же время не щадит дерево, и Христос стал стареть — по всей фигуре пообещали мелкие трещины.

— Еще при жизни мама носила скульптуру к художнику. Но он не взялся за реставрацию. Заявил: это ценность, нужны особые знания. Мы всегда старались беречь Христа, даже думали заказать какой-то купол. Но, увы, время к нему беспощадно. Статуя должна попасть в руки специалистов, — замечает Елена.

По дереву бегут трещины. Статуе нужна реставрация. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покупателей не было, тогда сын женщины Алексей понес статую в православный храм на окраине Челябинска. Но священник сказал ему важные вещи:

— Бабушке статуя приносила добро, а теперь все может поменяться. Пришло время вернуть фигуру на место!

ПОДАРОК ПОЛЬШИ

Почти до самой Великой Отечественной войны городок Сарны был территорией Польши. И костел здесь построили как гарнизонный, для местной воинской части. Сначала деревянный, а в 1936-м — из камня.

Много лет в этом костеле был склад. В 90-е годы сюда вернулись священники. Фото: google.com/maps

Строить храм помогали студенты Ягелонского университета из Кракова. Они открыли счет для пожертвований и сами приезжали в Сарны. Внешне и внутренне костел в Сарнах отличался от традиционных католических храмов. Он был скромным и строгим. На стенах никаких росписей, однако храм украшали иконы и скульптуры. Одной из них их был деревянный Христос.

— Фотографий тех лет у нас не осталось, только внешний вид храма. Но есть снимки предшественника — деревянного костела. Там видны скульптуры в алтарной части. К сожалению, не слишком отчетливо, чтобы что-либо утверждать. Но есть мнение, что Христа спасли из огня и перевезли в новый храм. Скульптура могла стоять в одном из двух боковых алтарей каменного костела. И она не являлась декоративной, ей явно молились, — говорит прихожанка Римско-католического костела Преображения Господнего в городе Сарны Ирина Кулеша.

В деревянном костеле Сарнов были статуи. Возможно, эта находка одна из них. Фото: из архива прихода.

Во время войны поляков начали массово увозить в Польшу. В числе последних в 1945-м году городок покинул настоятель костела отец Ян Левинский. Священник вывез с собой в город Лодзь главную икону храма — образ Матери Божией Остробрамской. После смерти Левинского образ пропал. Но в 90-е годы, когда в Сарнах начали восстанавливать храм, его чудесным образом обрели.

— Когда Украина обрела независимость, мы смогли вернуть костел приходу и начали восстанавливать храм. В приходе служил священник из Польши — отец Франчишек Гомульчак. Как-то он поехал погостить в Лодзь и наткнулся на старом кладбище на разрушенную часовню. В ней среди груды хлама лежала икона с надписью «Сарны». Так мы и обрели свою Богоматерь, — рассказывает Ирина Кулеша.

Поляки отдали икону на реставрацию, поместили в золотую рамку и одежду из серебра, а потом передали в Сарны. Прихожане костела пронесли образ на руках через весь город и установили в центральной алтарной части.

«ЭТО НАША ИСТОРИЯ, НАШЕ СЕРДЦЕ»

Таких старинных вещей, как икона, в костеле мало. Местные говорят: где-то в окрестностях спрятан колокол с колокольни, но его без успеха ищут несколько лет. Настоящим подарком и чудом для прихожан храма стал звонок из Челябинска. Сын Елены Богдановой Алексей Фоменко сообщил, что готов передать им скульптуру. Бесплатно.

Алексей собирался отправиться в Сарны сам, в городке у него до сих пор живут близкие. Но боится, его развернут на границе из-за сложностей в отношениях двух государств. Пересылка в коробке до Киева, по оценке одной из транспортных фирм, обойдется, как минимум, в 50 тысяч рублей

Современный храм тоже скромный. А его главная ценность - икона, возвращенная Польшей. Фото: google.com/maps

— Деревянный Христос — это важная ценность. Это наша история, наше сердце. Но приход малочисленный, всего 15 семей, и собрать деньги на пересылку довольно трудно, — признается Ирина Кулеша. — Но я знаю одно: если Богу угодно, чтобы Иисус вернулся домой, он обязательно к нам вернется!

Прихожане надеются, что при помощи неравнодушных людей удастся отреставрировать статую и передать ее не в коробке, а из рук в руки.

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