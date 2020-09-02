Артемий Лебедев придумал концепцию для нового квартала в центре Челябинска

В квартале появится современные здания... Фото: Artlebedev.ru

Мультифункциональный комплекс появится в центре Челябинска. Современное пространство организуют на месте рынка «Пешеходный» на пересечении улиц Карла Маркса и Российская. Об этом говорится в презентации концепции квартала на сайте известного дизайнера Артемия Лебедева.

... с офисными центрами... Фото: Artlebedev.ru

— Рынок «Пешеходный» не придает эстетики району и лишен внимания горожан, — говорится в презентации Артемия Лебедева. — Скоро это изменится, когда на его месте появится комплекс из ансамбля зданий, среди которых —жилой дом с детским садом, фитнес-клубом, культурный центр, а также фуд-молл, торговые и офисные площади.

... детскими садами, фитнес-центрами и торговыми площадками. Фото: Artlebedev.ru

Разрабатывая дизайн-проект, студия Артемия Лебедева ставила задачу создать в Челябинске современное пространство. Название району придумали концептуальное — «Семнадцать тридцать шесть». Это современное звучание, по мнению разработчиков, сочетается с историческим наследием — в 1736 году официально основали город — и будет близко людям.

Их разместят на пересечении улиц Российская и Крала Маркса. Фото: Artlebedev.ru

В логотип «1736» «перешел» и верблюд, изображенный на гербе Челябинска. Благодаря животному, знак получается экологичным, а за счет лаконичного написания цифр — урбанистическим.

Дизайн-проект вписан в границы этого участка. Фото: Artlebedev.ru

— На контрасте с серым Челябинском, его заводами и удручающей экологией комплекс «1736» становится оазисом, где хочется находиться по самым разным поводам, — говорится в презентации.

В цифрах разработанного проекта «спрятался» верблюд. Видите? Фото: Artlebedev.ru

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