В Челябинске православный батюшка-байкер подрабатывает доставщиком пиццы

Батюшка-байкер из Челябинска в свободное время подрабатывает доставщиком пиццы и отдает деньги на благотворительность. Фото: Юлия Минина

Челябинский батюшка-байкер Иоанн Карабидович рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» о том, как подрабатывает курьером пиццерии между проповедями, как его благотворительный фонд «Путями Твоими» помогает мотоциклистам и священникам, о коллапсе со светофорами и раскритиковал дороги Челябинска.

«В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПОДРАБАТЫВАЮ КУРЬЕРОМ ПИЦЦЕРИИ»

Иоанн Карабидович основал фонд «Путями Твоими», который помогает мотоциклистам, попавшим в ДТП, священникам и их членам семьи, оказавшимся с сложной ситуации, также деньги идут на восстановление разрушенных храмов и монастырей. Чтобы наполнить фонд, батюшка нашел подработку — курьером.

— Сам фонд зарегистрирован с 19 марта 2019 года. И пока он только начинает набирать обороты, расти. Но наполняемость финансовая еще маленькая. Есть ребята, которые периодически помогают, перечисляют средства. А в основном его поддерживаю я сам. Например, в свободное время я подрабатываю в качестве доставщика пиццерии, и доход от этого дела перечисляется в благотворительный фонд, — рассказывает Иоанн Карабидович. — В частности Наталье мы помогли собрать деньги на протез. Сейчас на очереди у нас священник, дьякон. Будем помогать на операцию.

Батюшка считает, что духовенство не должна смущать работа курьером, ведь апостолы в своем время также трудились, а в Европе служение в храме воспринимают, как хобби.

— Если мы посмотрим жития святых: того же апостола Павла, апостола Петра — они плели корзины, трудились. Всякий трудящийся достоин пропитания. Взять также европейскую часть, где священнослужители в субботу и воскресенье служат, а с понедельника по пятницу работают на светской работе. За рубежом, в Европе священнослужитель — это как хобби считается, — объясняет клирик.

«СВЕТОФОРЫ ПРОВОЦИРУЮТ ВОДИТЕЛЯ»

— Еще у нас в городе в некоторые времена очень интересно работают светофоры. Они могут почти загореться одновременно двум потокам. Бывает такое. Ради интереса можно приехать в семь утра на перекресток Братьев Кашириных и Чайковского, и вы увидите интересный коллапс, где светофоры провоцируют водителя. Мы привыкаем к тому, что идет обратный отсчет, и когда он заканчивается, водитель по инерции начинается трогаться, но там будет продолжать гореть либо красный, либо зеленый, — сказал Иоанн Карабидович. — Можем взять Свердловский проспект на пересечении с улицей Курчатова, в семь часов вечера там такая же ситуация. Поэтому мы не должны удивляться, что у нас происходят аварийные ситуации.

Однако светофоры-провокаторы не единственные ловушки, которые поджидают автолюбителей и мотоциклистов.

— Не всегда в ДТП виноват мотоциклист. Во-первых, в большинстве случаев аварии происходят из-за невнимательности автомобилистов. Во-вторых, дорожное покрытие оставляет желать лучшего. Даже взять сегодня-вчера на автомобиле по городу еду, замечаю, что перед 1 сентября у нас подросли лежачие полицейские перед школами. И подросли очень сильно. У меня вопрос: а соблюдается какой-то ГОСТ? На машине бывает сложно переехать их. А если ты ездишь каждый день в течение лета, например, и там лежачий полицейский был минимизированный, а вечером он становится выше, то могут быть серьезные последствия, — поделился священнослужитель в эфире радио.

«НА МОЕМ СЧЕТУ ТРИ ПАДЕНИЯ»

Иоанн Карабидович считает, что большинство аварий с мотоциклистами происходит по вине автомобилистов. Фото: Юлия Боровикова

Оседлал железного коня Иоанн еще в 14 лет, а в 19 увлекся православием и оставил хобби на несколько лет. В 2015 году батюшка основательно вернулся к мотоциклам и пережил три падения. Однако священник не считает это знаком и не собирается оставлять увлечение.

— Суеверий очень много, но в большинстве случаев, если действительно мотоцикл у тебя внутри, в крови, ты будешь возвращаться. На моем счету три падения было. В 2016 в яму попал, произошла блокировка колеса, и травма была. Октябрь — самый коварный месяц: солнышко светит, кажется, что тепло, но асфальт уже холодный. И в результате произошло скольжение, это в 2017 году. В апреле 2019 ДТП произошло со вторым участникам. Кто виноват? Второй водитель с 2016 года ездил без страховки и постановки автомобиля на учет. Как можно три года ездить и ни разу не попадаться на ДПС, это вопрос, — поделился Иоанн Карабидович.

Раньше батюшку можно было увидеть на байке возле храма или на пешеходной Кировке — «лобном месте» челябинских мотоциклистов. Но после аварии его Honda Gold Wing 1500 больше не красуется на парковке у дома господня.

— Случилось ДТП, я продал его. Сейчас у меня другой мотоцикл. Планирую взять большой, чтобы путешествовать, — рассказал Иоанн Карабидович. — Самый длинный мой мотопробег поездка со съемкой фильма «Путями Твоими» - до Крыма и обратно по центральной части России. Общая длинна пробега 8,5 тыс. километров получается.

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