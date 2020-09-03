Стаи синих голубей: зачем челябинский граффитист рисует на домах странных птиц

Андрей Востриков закрашивает номера наркодилеров забавными голубями. Так он борется с рекламой наркотиков и делает город ярче. Фото: из архива героя публикации

В прошлом году на челябинских улицах начали появляться забавные птахи. Их можно найти и на стенах домов, и на гаражах, и на трансформаторных будках. Автор голубей — местный граффити-художник Lucifer. Птиц становится все больше, у райтера появились даже свои фанаты. Но Lucifer рисует голубей не для забавы.

«ТЫ ЧТО ГОПНИК?»

Челябинский фотограф Сергей Сметанин собрал целую коллекцию граффити с голубями. Забавных птах он случайно встречает в своем районе.

— Когда я начал фотографироваться на фоне гулек, моя жена сказала: «Ты что гопник? Давай еще на корточках тебя сфотографирую?» Но для меня это немного другое, — говорит Сергей. — Для некоторых граффити это что-то между рисунками пещерного человека и надписями на заборе. Для того, кто знает что такое «брэйк-данс», граффити — это часть хип-хоп культуры, «олд скул» и все такое... А для того, кто знает такого автора как Бэнкси — граффити, это современное искусство и способ донести сообщение с помощью рисунка. Я сам рисовал граффити, когда учился в школе. И мне прикольно увидеть автора, который делает рисунки в такой теме. Причем, в очень простой манере, но при этом каждый-каждый раз придумывает для своего персонажа разный сюжет.

В коллекции Сергея пока восемь гулей — так называются рисунки:

— Голубь — птица которая раньше помогала людям, а сейчас стала неприятным жителем любого города, как крыса или таракан. «Гули на районе» — это актуальный стрит-арт. И я с удовольствием собираю в свою коллекцию работы этого автора, надеюсь, что в будущем буду водить экскурсии по району для желающих. Это очень самобытный автор, которому я желаю и дальше развиваться в своем деле. Побольше бы таких художников! Если я могу ему как-нибудь помочь, то буду очень рад! Респект тебе, Lucifer.

В коллекции Сергея восемь гуль. Фото: Сергей Сметанин

ГУЛИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Автор гулек — 20-летний граффити-художник Андрей Востриков. Он нарисовал в Челябинске 20 синих птичек. Оказывается места для рисунков выбирал не он. Птички появляются там, где были номера телефонов, оставленных наркоторговцами. Двух голубей, правда, закрасили. Вероятно, это сделали коммунальщики, обязанность которых, кстати, закрашивать номера для заказа наркотиков.

Вот таких голубей рисует райтер. Фото: Андрей Востриков

Нарисовано было 20 птах, но двух закрасили. Фото: Андрей Востриков

Фото: Андрей Востриков

— Проект по закрашиванию рекламы сайтов с наркотиками это моя инициатива. Часто, гуляя по улицам, замечал, что, практически, на каждом углу находятся эти надписи. Они уродуют фасады моего родного города. Тогда и появилась идея рисовать что-нибудь доброе, чтобы защитить детей от подобной рекламы. Голуби — как-то само случайно пришло, а так, это самые свободные птицы их очень много, и их никто не замечает в жизни. Есть идеи и уже готовы эскизы новых рисунков голубей, как только будут финансы на краску, продолжу борьбу с незаконной рекламой, — рассказал художник.

Фото: Андрей Востриков

Андрей занимается граффити второй год. Говорит, для него это возможность сделать Челябинск ярче. А еще он сам увлекается скалолазанием и воркаутом и выступает против вредных привычек.

Андрей занимается граффити два года, но его проекты уже на слуху в городе.

Пока роспись стен для парня — хобби, но сейчас ему все чаще поступают коммерческие заказы. Они помогают копить деньги на собственные проекты.

В портфолио райтера есть и другие интересные работы. Например, «коронавирусные» — «Чумной доктор» и «Доктор Морти против Вируса», а также «Голуби, говорящие про свободу творчества». Их художник нарисовал в поддержку автора портрета Бродского в Санкт-Петербурге, который коммунальщики уничтожили в день 80-летнего юбилея поэта.

Это граффити находится по адресу Калинина, 1.

А это - на Кирова, 4Б. Фото: Андрей Востриков

Это граффити появилось после скандала с портретом Бродского в Санкт-Петербурге. Фото: Андрей Востриков

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