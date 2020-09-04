На День города в Челябинске устроят 15-минутный салют
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В администрации Челябинска до последнего скрывают официальную афишу мероприятий на День города. Но мы узнали, что включено в программу и когда будет салют.
— На сегодняшний день точной информации нет. Видите, как все экстренно открылось, разрешили массовые мероприятия. Пока что это все в экспертном режиме решается. Афиша еще не согласована, — ответили КП-Челябинск в управлении культуры Челябинска.
Однако в городских парках держать интригу не стали и рассказали, какой сюрприз приготовили для челябинцев.
ПРОГРАММА НА ДЕНЬ ГОРОДА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
В этом году горожане будут отмечать 284-летие Челябинска несколько дней.
Сад Победы
Основной праздник пройдет 12 сентября на театральной площади с 11:00 до 16:00, сообщает администрация парка.
— Спектакль «Бука» от Челябинского государственного Театра Кукол имени В.Вольховского;
— Концертная программа от администрации Тракторозаводского района;
— Концертная программа от парка «Любимый город», хедлайнер вечера — группа «АРИЭЛЬ».
Торжество продолжится 13 сентября на площадке за «Ангелом Мира». С 11:00 до 13:00 пройдет арт-фестиваль «Счастливое детство», на котором пройдут творческие мастер-классы для детей, а также завершится большое тематическое граффити.
Парк «Металлург» им. О.И. Тищенко
Мероприятия запланированы на 12 сентября, начало в 14:00. Администрация парка опубликовала программу праздника:
— Выступление танцевальных и вокальных коллективов;
— Ансамбль «Митрофановна»;
— Ансамбль «Ералаш»;
— Цирковая студия «Сюрприз»;
— Ростовые куклы-гиганты;
— Кавер-группа «Радио Мальта»;
— Мыльное шоу (Марат Нигматуллин).
Парк им. Гагарина
13 сентября в 14:00 в парке им. Гагарина стартует второй рок-фестиваль «В ритме рока». С праздником горожан поздравят известные исполнители, а лучшие рок-группы Челябинска выйдут на сцену.
Организаторы фестиваля парк Гагарина и «Наше радио» представили специальных гостей:
— Лера Старикова;
— Группа «ТимерТау»;
— Победитель прошлогоднего фестиваля — группа «ГАВРИЛОВ»;
— Группа «Never-Opened-Doors».
Во время фестиваля возле Главной сцены будет проходить мото-выставка от клуба «Ночные волки». Также для гостей организуют рокерскую фотозону. А между выступлениями авторских групп для горожан выступит кавер-группа «Премьера!»
Салют
Праздничный салют запланирован на 12 сентября на набережной Миасса между Свердловским проспектом и улицей Кирова. Первые залпы начнутся в 22:00. Челябинцев ждет многоуровневый фейерверк протяженностью в 150 метров.
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