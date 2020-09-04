На День города в Челябинске устроят 15-минутный салют Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В администрации Челябинска до последнего скрывают официальную афишу мероприятий на День города. Но мы узнали, что включено в программу и когда будет салют.

— На сегодняшний день точной информации нет. Видите, как все экстренно открылось, разрешили массовые мероприятия. Пока что это все в экспертном режиме решается. Афиша еще не согласована, — ответили КП-Челябинск в управлении культуры Челябинска.

Однако в городских парках держать интригу не стали и рассказали, какой сюрприз приготовили для челябинцев.

ПРОГРАММА НА ДЕНЬ ГОРОДА В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В этом году горожане будут отмечать 284-летие Челябинска несколько дней.

Сад Победы

Основной праздник пройдет 12 сентября на театральной площади с 11:00 до 16:00, сообщает администрация парка.

— Спектакль «Бука» от Челябинского государственного Театра Кукол имени В.Вольховского;

— Концертная программа от администрации Тракторозаводского района;

— Концертная программа от парка «Любимый город», хедлайнер вечера — группа «АРИЭЛЬ».

Торжество продолжится 13 сентября на площадке за «Ангелом Мира». С 11:00 до 13:00 пройдет арт-фестиваль «Счастливое детство», на котором пройдут творческие мастер-классы для детей, а также завершится большое тематическое граффити.

Парк «Металлург» им. О.И. Тищенко

Мероприятия запланированы на 12 сентября, начало в 14:00. Администрация парка опубликовала программу праздника:

— Выступление танцевальных и вокальных коллективов;

— Ансамбль «Митрофановна»;

— Ансамбль «Ералаш»;

— Цирковая студия «Сюрприз»;

— Ростовые куклы-гиганты;

— Кавер-группа «Радио Мальта»;

— Мыльное шоу (Марат Нигматуллин).

Парк им. Гагарина

13 сентября в 14:00 в парке им. Гагарина стартует второй рок-фестиваль «В ритме рока». С праздником горожан поздравят известные исполнители, а лучшие рок-группы Челябинска выйдут на сцену.

Организаторы фестиваля парк Гагарина и «Наше радио» представили специальных гостей:

— Лера Старикова;

— Группа «ТимерТау»;

— Победитель прошлогоднего фестиваля — группа «ГАВРИЛОВ»;

— Группа «Never-Opened-Doors».

Во время фестиваля возле Главной сцены будет проходить мото-выставка от клуба «Ночные волки». Также для гостей организуют рокерскую фотозону. А между выступлениями авторских групп для горожан выступит кавер-группа «Премьера!»

Салют

Праздничный салют запланирован на 12 сентября на набережной Миасса между Свердловским проспектом и улицей Кирова. Первые залпы начнутся в 22:00. Челябинцев ждет многоуровневый фейерверк протяженностью в 150 метров.

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