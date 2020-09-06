Светлаков вел, а Киркоров и Брежнева пели: под Челябинском прошла свадьба внучки местного олигарха

Невеста. Фото: instagram.com/lenakorobovahairstylist.

В парк-отеле «Березка» под Челябинском отгремела шикарная свадьба. Совладелец «ЧЭМК» Александр Аристов, который также известен судебной тяжбой с простым рабочим, помявшим его Rolls-Royce, выдал замуж красавицу-внучку Елизавету.

Фото: instagram.com/lenakorobovahairstylist.

Избранником девушки стал молодой человек по имени Кирилл. Больше о нем ничего не известно. Зато известно, в каких интерьерах играли свадьбу и какие звезды развлекали гостей. Подборку фото и небольших видео выложила в Instagram одна из гостей шикарного торжества - стилист из Екатеринбурга Елена Коробова.

Под венец невесту отвел папа. Фото: instagram.com/lenakorobovahairstylist.

А на шоу-программу семья, и правда, не поскупилась. Компания артистов получилась разношерстной. Зато, будем надеяться, угодила всем.

Вели свадьбу Сергей Светлаков и Алла Михеева, которым больше подходит определение «комики». Пели на сцене бывшая солистка «ВИАгры» Вера Брежнева и Филипп Киркоров.

Церемонию вели Сергей Светлаков и Алла Михайлова. Фото: instagram.com/lenakorobovahairstylist.

Вера Брежнева заявила, что рада быть частью этого праздника, и пожелала молодоженам много улыбок. А Филипп Киркоров позже похвастался в Instagram номером в гранд-отеле «Видгоф» , где его поселили. На столике поп-звезду ждала бутылка шампанского и золотая голова льва — то ли торт, то ли огромная фигурная плитка шоколада. А у кресла стояла подставка для ног с надписью «Цвет настроения синий». Эту песню Киркоров также исполнил на торжестве.

Филипп Киркоров остался доволен королевским приемом в Челябинске.

Впрочем, что же мы совсем забыли про молодых.

Елизавета и Кирилл обменялись клятвами на берегу Смолино. На девушке было элегантное платье с розовым поясом и длинным шлейфом. Зал, где позже отель угощал всех гостей, тоже украсили в цвет наряда невесты. Жених явился на церемонию в темном костюме с иголочки, с бабочкой.

Молодые обменялись кольцами у воды. Фото: instagram.com/lenakorobovahairstylist.

После того, как влюбленные обменялись кольцами, свадебный фотограф, приглашенная из Москвы, сделала серию постановочный семейных снимков.

Семейная фотосессия. Фото: instagram.com/lenakorobovahairstylist.

А венчал вечер — красочный фейерверк под песни Фредди Меркьюри и других звезд зарубежной эстрады. В поселке Смолино, где находится парк-отель, говорят, что залпы взмывали в небо минут десять.

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