Рабочий из Челябинска, разбивший Rolls-Royce олигарха, заявил о банкротстве
Февраль 2016 года стал черным днем для трубопрокатчика из Челябинска Владислава Кантемирова. Поздно вечером сел за руль «Лады» своего друга. И, наплевав на красный свет светофора, на полной скорости врезался в бок шикарного Rolls-Royce Phantom. Дело было на пустом перекрестке.
Удар пришелся в дверь, за которой сидел совладелец предприятия ЧЭМК и агрохолдинга «Ариант» Александр Аристов. Он не пострадал. Но элитная машина стоимостью в 20 млн рублей, была изрядно помята.
Зато за порчу крыла иномарки трудяге пришлось ответить по полной.
За пару лет Владислав Кантемиров успел выплатить ЧЭМК около миллиона рублейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ПОЖАЛ РУКУ И ПРОСТИЛ
Аварию бурно обсуждали СМИ. Народ гадал: простит — не простит? Аристов встретился с Кантемировым в своем кабинете под прицелом камеры одного из крупных федеральных каналов. Пожал виновнику аварии руку:
— Да ладно… Я — жив. Мы все живы… А машину новую купим…
После этого Аристов показал журналистам свой автопарк, где стояли эксклюзивные модели, одна краше другой.
Но спустя полгода виновника аварии… вызвали в суд. И потребовали возместить ущерб в 5 млн рублей!
Rolls-Royce Phantom стоял на балансе комбината. Так что завод потратил деньги на ремонт крыла. И большая сумма отобразилась в убыток предприятию. Чтобы его покрыть, юристы решили взыскать ущерб с работяги. Все по закону.
Олигарх Александр Аристов в ДТП не пострадалФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ, НО НАКАЗАТЬ СТОИТ»
ЧЭМК требовал от виновника ДТП Кантемирова выплатить 5 млн рублей компенсации. Но с учетом признал эту сумму завышенной и с учетом износа авто снизил ее до 3,8 млн рублей.
По ОСАГО владелец Rolls-Royce получил 400 тыс. рублей компенсации. Остаток 3,4 млн рублей Владислав Кантемиров принялся погашать из зарплаты. Но вскоре заявил, что готов продать почку — слишком уж неподъемной была эта сумма.
Зарплата трубопрокатчика около 40 тысяч рублей, часть этих денег шла на алименты для дочери. Выплата долга могла растянуться на десятки лет. В соцсетях поднялась новая волна критики бизнесмена:
— Обещал простить, а потом пошел на попятную!
— По-человечески, претензий к Владиславу нет. Однако если разобраться, он — вооруженный убийца. С таким стилем вождения и до трагедии недалеко, — сказал Аристов в своем видеообращении.
И тут за Кантемирова вступилась партия «Единая Россия». «Единоросс» Сергей Неверов пообещал помогать деньгами. Ипомогал, пока тот полностью не рассчитался по алиментам.
«Единоросы» готовы были и дальше гасить долг Кантемирова. Но тот… еще раз попался за рулем в пьяном виде! И тогда в помощи ему отказали.
«ДОЛГ МОГУТ СПИСАТЬ ПОЛНОСТЬЮ»
За пару лет Владислав Кантемиров успел выплатить ЧЭМК около миллиона рублей. Сегодня долг рабочего за аварию с олигархом составляет 2,5 млн рублей. Продавать почку челябинец передумал. Решил воспользоваться процедурой банкротства. Первое заседание по его иску пройдет на следующей неделе.
— Банкротство — это законный способ избавиться от тяжелого долга. Но суд проверит: единственный ли это шанс. Судья оценит имущество и доход человека. Если виновника ДТП все же признают банкротом, долг спишут полностью. Но потом пять лет у Кантемирова будут проблемы с получением кредитов. И три года он не сможет занимать руководящие должности, — говорит юрист Вячеслав Курилин.
Сейчас рабочий собирает деньги на арбитражного управляющего, который будет вести процесс банкротства в суде.
Александр Аристов прокомментировал иск за помятый Rolls-Royce Phantom.! другой источник
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