Так будет выглядеть прогулочная зона и место для отдыха с детьми со стороны Свердловского проспекта. Фото: управление архитектуры Челябинска

Набережную реки Миасс за развлекательным комплексом «Мегаполис» в Челябинске благоустроят в 2021 году. Даже не верится, что на месте хаотичной автостоянки появится новое общественное пространство с велодорожкой, скамейками, зонами тихого отдыха и летними кафе. В 10 картинках показываем, что там планируют сделать.

Чтобы людям было комфортно, архитекторы предусмотрели навесы над лавочками. Фото: управление архитектуры Челябинска

По словам пресс-секретаря главы Челябинска Владимира Сафонова, работы по благоустройству набережной вдоль главной водной артерии города в следующем году продолжат по поручению мэра Натальи Котовой. Разработкой проекта занимается местное управление архитектуры. Главная задача, как утверждают чиновники, — вернуть берег Миасса людям.

Вдоль двухполосной велодорожки высадят многолетники. Фото: управление архитектуры Челябинска

Согласно эскизному проекту, на площади 1,28 гектара между улицей Красная и Свердловским проспектом в следующем году появятся широкий тротуар, двусторонняя велодорожка, летние кафе, скамейки, зоны для тихого отдыха, в том числе с детьми. Люди смогут наблюдать водный пейзаж через проницаемое покрытие. Похожее есть в Казани, и его, кстати, очень хвалил челябинский урбанист Лев Владов.

На набережной появится бар с видом на реку. Фото: управление архитектуры Челябинска

Протяженность этого участка набережной — 430 метра. Там планируют высадить не менее 84 деревьев и разбить клумбы. Мобильное озеленение позволит организовать там ярмарки и фестивали, летние кафе и фудтраки, зоны встреч и ожидания. По задумке архитекторов, в ночное время гулять вдоль берега реки будет комфортно: установят фонари, наземные и ландшафтные светильники.

Велодорожку сделают на возвышенности. Фото: управление архитектуры Челябинска

В качестве материалов будут использованы крупноформатная гранитная плитка, деревянный настил, резиновое покрытие и асфальт.

А это зона отдыха со стороны улицы Красная. Фото: управление архитектуры Челябинска

— Это место не нагружено функциями, зато мы продумали множество сценариев, в которых челябинцы наслаждаются общением и прогулками вдоль реки, — рассказали в управлении архитектуры администрации Челябинска. — Здесь люди смогут посидеть за стойкой с видом на реку, растянуться на лежаках или встретиться шумной компанией.

Говорят, что здесь будет комфортно гулять с детьми. Фото: управление архитектуры Челябинска

Попасть на набережную можно будет с остановки общественного транспорта у дворца спорта «Юность» по пешеходному тротуару.

А ночью прогулочную зону будут освещать фонари и подсветка. Фото: управление архитектуры Челябинска

В управлении архитектуры уверяют, что собственник «Мегаполиса» уже поддержал идею властей убрать проезд и организовать велодорожку. Она будет отдалена от прогулочной зоны с озеленением и будет соединена с техническим проездом развлекательного комплекса.

Чиновники планируют благоустроить берег реки между улицей Красная и Свердловским проспектом. Фото: управление архитектуры Челябинска

— В отдельный этап пока вынесли проектирование выхода к воде с набережной, — объяснили в управлении архитектуры. — Для работы над ним и подсчет его стоимости требуется больше времени.

Работы на участке начнутся в 2021 году. Фото: управление архитектуры Челябинска

Сколько денег уйдет на благоустройство уже представленного проекта чиновники пока не уточнили.

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