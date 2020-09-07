Пожар произошел из-за неисправности электрообогревателя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области, Елена Максимова, Ольга Семенюк (коллаж)

Учитель истории и обществознания Максим Леонов из Кургана вытащил из горящей квартиры десятилетнюю девочку, которая оказалась запертой на ключ снаружи в квартире с решетками на окнах.

Пожар случился в пятиэтажном доме по улице Карла Маркса, 98. Педагог вместе с женой и маленькой дочкой шел домой из детской поликлиники, когда услышал крики метавшихся под балконом горящей квартиры на первом этаже женщин. Там взаперти, задыхаясь и в отчаянии плача, стояла десятилетняя Анюта.

— Если честно, было очень страшно — в доме газ и все могло просто взлететь на воздух, но внутри был ребенок, и иначе я поступить не мог, — рассказал КП-Челябинск 33-летний Максим Леонов. — Отогнав на безопасное расстояние жену и двухлетнюю дочку, я схватился за прутья решетки и понял, что выдернуть их без специального инструмента не получится. Их не было лишь в одном месте. Забравшись по стене дома на балкон, я разбил стекло кирпичом и аккуратно вытащил девочку до приезда пожарных.

Как признается супруга героя Елена Леонова, это было страшное зрелище.

— Сердце разрывалось от страха за жизнь и здоровье девочки, — договорит она. — Слава Богу, всё обошлось! Теперь дочка говорит, что спасала девочку вместе с папой.

Помощь врачей девочке не понадобилась — она чудом не успела надышаться угарным газом. Едкий дым буквально валил из окон полыхающей квартиры, а внутри жалобно мяукала кошка. Животное эвакуировали уже прибывшие к тому времени пожарные.

— Теперь у меня есть крестница, — говорит Максим Леонов. — Вместе с мамой она приходила ко мне в гости после случившегося. Мы же в соседних домах живем. Женщина очень благодарна за спасение дочки. Рассказывала, что до сих пор, отмывая квартиру, плачет от осознания, чем все могло закончиться. В тот день она рано утром, пока Аня спала, уехала по делам.

В школе Максим Леонов теперь местная знаменитость. Ученики восхищаются поступком педагога. В соцсетях так и пишут: «Это мой учитель!». Но историк себя героем не считает. Скромно заявляет, что любой бы так поступил на его месте: «Нас с братом (я старший в семье) помогать попавшим в беду учили родители».

И курганец помогает. Так, несколько лет назад мужчина спас тонущего мальчика. Ребенка в воде он увидел совершенно случайно. Мальчик пошел купать без присмотра взрослых в ветреную погоду.

В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, рассматривают вопрос о поощрении мужчины за спасение ребенка.

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