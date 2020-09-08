Инженер из Челябинска ведет юмористический блог про рак

Болезнь и химиотерапия изменили внешность Евгения, но оптимизма и чувства юмора наш земляк не потерял. Фото: личная страница героя в Instagram.

Около года назад 30-летний Евгений Анкудинов из Челябинска узнал, что болеет раком. Впадать в депрессию он не стал. Доверился докторам. И завел живой дневник в Instagram, где рассказывал о лечении. А еще снимал ролики для TikTok, подшучивая над болезнью. Возможно, это и помогло ему побороть лимфому.

— Последний поход к онкологу в понедельник был заключительным. Все! Сказали, что я здоров и больше не нуждаюсь в химиотерапии. Победа, я так понимаю! — обрадовал в начале августа своих подписчиков Евгений.

А ведь несколько лет назад он не знал, куда спрятаться от дискомфорта и боли.

Все началось с рожистых воспалений на обеих ногах, которые сменились сыпью по всему телу. Молодой инженер, работавший тогда в строительной фирме, находился на грани нервного срыва. Тело чесалось, и Евгению приходилось посреди рабочего дня уходить в туалет, чтобы справиться с навязчивым зудом. Сосредоточиться на работе у таком состоянии не получалось. Но и дома Евгению было не лучше — даже не удавалось нормально поспать.

— Когда услышал диагноз «рак», даже был рад. Наконец, стало понятно, с чем нужно бороться, — признается Евгений.

Чтобы справиться с неходжкинской лимфомой, врачи назначили Евгению шесть курсов химиотерапии. Тогда-то парень и начал записывать ироничные посты и смешные ролики про свой недуг.

Вот так Евгений описал предчувствие своего диагноза.

«Сыпь. Зуд. Лимфоузлы. Онколог. В январе 2019 года снова меня высыпало, снова я зачесался и снова выскочили лимфоузлы. Только теперь это целый конгломерат и дискомфорта еще больше прибавилось: боли, отек паха, отек левого бедра. Тут уже «в штаны наложил» я основательно…»

А так — один их курсов химеотерапии:

«Завтра, если с анализами все гуд, ложиться на 3 курс. Всегда такая интрижка перед госпитализацией: «А как отреагирует организм на этот раз? Будут ли серьезные побочки?», и все в таком духе. Мне повезло, что не смотря на химиотерапию, меня не тошнит (тьфу-тьфу-тьфу) и уплетаю хавчик так, что щеки трещат. Следовательно, если я хорошо ем, значит, есть силы у организма противостоять всяким там отходнякам. Это меня спасает, мне кажется.

«Я скоро в камеру телефона помещаться не буду, вон, второй подбородок под маской уже пробивается на волю. Прокапался я в третий раз, самочувствие в порядке. Завтра и послезавтра ширнусь лейкостимом и досвидули. Осталась добрая половинка, ребятюли. Жру я, как собака, без конца! Сколько бы не дали — все за шиворот кину! Преднизолон в пике своего действия».

Не пожалел челябинец и соседей по палате.

«Очень надеюсь, что платная палата свободна, а то на улице Ташкент, а в палатах с 6-9 койками, вообще, Дубай. Дышать будет совсем нечем. Меня добьет быстрей спертый воздух, где витают запахи протухших носков, пота, замиксованные запахи еды (иногда так пахнет, что думаешь, что же люди там едят???), когда все разом открывают свои контейнеры с обедом и, конечно, того самого летучего запашка, ну вы поняли, чем химиотерапия. А окошко-то не откроешь.. Веселуха, короче. Ладно, потерпим».

Коррективы в лечение внес коронавирус. Сначала в России пропало необходимое Евгению лекарство. А потом в онкоцентре случилась вспышка ковид. Но все обошлось.

Сейчас Евгений проходит «закрепляющую» лучевую терапию. И подыскивает дистанционную работу. Болезнь заставила его бросить стройку, но позволила начать новую жизнь.

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