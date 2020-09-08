Техно-рэйв, ретро вечеринка, эко dance — инклюзивные коллективы клуба «Наше место» готовят уникальный танцевальный концерт

Пять танцевальных коллективов инклюзивного клуба, которые объединили более сотни человек готовятся к отчетному концерту проекта «Танцуют все!». Он пройдет в необычном формате в октябре этого года.

— Мы вместе со всем страной, да и целым миром, живем в новых реалиях, когда запрещены масштабные мероприятия, — поделилась руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова. — Но мы не останавливали наши репетиции во время самоизоляции и коллективы сперва дистанционно, а потом на открытом воздухе продолжали ставить свои номера. Мы продумали новый формат отчетного концерта: он пройдет в прямом эфире на одном из региональных каналов и в сети интернет. В зале будет ограниченное число зрителей. На сцене — только танцевальные дуэты. а номера коллективов будут представлены в виде клипов.

На сегодняшний день уже прошли съемки танцевальных номеров коллектива LINE (танцоры на инвалидных колясках и волонтеры), SODA (молодежь с нарушением слуха и волонтеры) и ТОК ( слабовидящие танцоры и волонтеры). Съемки танцевальных номеров, хореографами которых выступили руководители коллективов, проходили в самых разных местах: в лесу, на озере Увильды, на городских улицах в ретро — автомобилях, в Гранд Отеле «ВИДГОФ» и на складах.

— Новый формат концерта подарил новые возможности,- рассказала художественный руководитель и хореограф коллектива SODA Светлана Янина. — Мы представляем свой новый танцевальный номер не на сцене, а в самых разнообразных локациях. Идея номера привела нас в самые необычные и интересные места. Мы хотим рассказать о том, как человек иногда пагубно влияет на природу, потому наш номер снимался в воде, в песках и в лесу.

Впереди у клуба съемки танцевальных клипов коллектива O.G.C, где танцуют ребята с ДЦП, ограничением слуха и их здоровые сверстники, а также нового коллектива «Мамы в танцах!», участниками которого являются родители «особых» детей.

— Нашему коллективу всего полгода, но я уже вижу как меняются его участницы, — говорит хореограф Мария Рохлес. — Каждая из них столкнулась с различными тяготами жизни, и для каждой было важно окунуться в другую атмосферу, атмосферу радости и перевоплощения. Ведь танец дает возможность перешагнуть в иную реальность. Занимаясь танцами, они нашли единомышленников и смогли украсить свою жизнь новыми впечатлениями. Для отчетного концерта мы готовим танцевальный этюд, который покажет, как же хорошо и легко может быть в Танце!

Проект «Танцуют все!» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Танцевальная деятельность клуба проходит при поддержки субсидии Министерства социальных отношений Челябинской области.

Партнеры проекта: гранд-отель «Видгоф», группа компания «БОВИД», АО «КОНАР», Челябинский государственный университет.