В миасском пруду выловили большую бочку, внутри оказалось тело мужчины

Бочку с жутким содержимым нашли недалеко от плотины Поликарповского пруда. Фото: Rus_ _Gar / Google.com/maps

В Миассе в Поликарповом пруду обнаружили подозрительную бочку. О находке сообщили местные жители. Бочку выловили, а когда открыли увидели страшную находку - в ней было тело мужчины.

Как сообщил корреспонденту КП-Челябинск руководитель городского следственного отдела СУ СК области Анатолий Селиверстов, по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что мужчину могли убить. Когда личность жертвы установили, под подозрением оказались его родственники.

— Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), и в рамках расследования установили личность пенсионера — им оказался 79-летний житель Челябинска, — рассказал Анатолий Селиверстов. — С лета этого года он со своей племянницей 1971 года рождения и ее мужем-ровесником проживал на съемной квартире в Миассе недалеко от того места, где выловили бочку.

Пенсионер, по словам родственников, 29 августа употреблял спиртное и умер. Они якобы пытались его реанимировать, но безрезультатно. В итоге пара решила просто избавиться от тела — купили бочку, замотали крышку скотчем, на тачке отвезли к водоему и сбросили в пруд. Надеялись, что емкость затонет. Так и случилось, но через несколько дней бочка с жутким содержимым всплыла.

— Избавиться от тела решили, чтобы не создавать проблем арендодателю, и плюс ко всему племянница находилась в розыске за кражу, — добавил Анатолий Селиверстов. — Оба подрабатывают неофициально: женщина — продавцом на рынке, мужчина — случайными заработками.

Сейчас все обстоятельства выясняются. По итогам будет дана правовая оценка. Пока все следственные действия проходят в рамках дела об убийстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru