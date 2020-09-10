Ставшие жертвами пожара в Челябинске рабочие проводили плановый ремонт крыши

На место происшествия стянули пожарные машины Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Стали известны подробности пожара на первом участке поселка Мелькомбинат. Огонь вспыхнул, когда высотники ремонтировали крышу дома № 39. Работы были плановыми.

Домом управляет ТСЖ «МЖД № 39». По словам председателя правления Надежды Хариной, крыша требовала ремонта и этих рабочих ждали давно.

— Работу проводили альпинисты по договору, — рассказала Надежда Харина. — Мы давно ждали эту компанию, она очень серьезная, у них было много работ на больших объектах.

В доме проходил плановый ремонт кровли Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В отделе дознания все еще устанавливают обстоятельства пожара, но по предварительным данным, причиной возгорания стало проведение огневых работ на кровле.

Предполагается, что рабочие разогревали бикрост — специальный битумный материал, который укладывается на крышу. Там были найдены газовые горелки. На месте пожара сотрудники МЧС нашли также два газовых баллона. К счастью, они не успели взорваться.

Пожар случился неподалеку от ТРК "Родник" Фото: google.com/maps

Огонь на крыше вспыхнул 9 сентября днем. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, пожару присвоили ранг 1 БИС. Огонь с крыши перекинулся на мансарду, его площадь составила около 15 квадратных метров.

Один из рабочих решил прыгнуть вниз, чтобы не сгореть. В результате мужчина получил множество переломов и потерял сознание. Работающие на месте ЧП медики пытались его в чувства, но спасти пострадавшего не удалось.

Медики пытались спасти выпрыгнувшего мужчину Фото: читатель КП

Второй рабочий находился в мансарде, его охватывал огонь. С помощью лестницы пожарные спасли мужчину, вытащив через окно, но рабочий получил сильные ожоги.

— У пострадавшего ожоги первой и второй степени, поражено 80% тела, — сообщили в Горздраве. — Его доставили в ожоговый центр ГКБ № 6.

Эвакуация жильцов дома не потребовалась, справиться с огнем пожарным удалось за 20 минут. После этого началась разборка и проливка конструкций. Всего на месте происшествия работали 20 человек и четыре автоцистерны с водой.

Огонь с крыши перебросился на мансарду Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Информация о смерти рабочего-высотника заинтересовала Следственный комитет. Пока в органах отталкиваются от предварительной версии событий.

— По данному факту организована доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

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