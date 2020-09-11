Партия Роста: программа роста уже работает и показывает эффективность

Борис Титов — человек умеющий слушать и слышать. Его визиты на Южный Урал — это всегда продуктивный, конструктивный диалог, стремление подсказать, помочь, поддержать, и это всегда выражается в конкретных делах.

Так, на вчерашней встрече с предпринимателями Борис Титов рассмотрел все вопросы и обращения со стороны бизнеса и вскоре эта обратная связь даст свои результаты.

Борис Юрьевич отметил, что Партия Роста уже в период избирательной компании решила ряд вопросов с органами региональной и исполнительной власти. Так, вчера на встрече с главой Челябинска Натальей Котовой было еще раз озвучена и поддержана инициатива Партии Роста об «амнистии» для предпринимателей, работающий на нестационарных торговый объектах.

Сохранили рабочие места

— Партия Роста просто воспользовалась буквой закона, и мы обратили внимание на значимость таких объектов торговли именно в плане решения социальных вопросов, — сказал Борис Титов. — В мэрии нам еще раз подтвердили — такие точки будут продолжать работать. В дальнейшем будет создана согласительная комиссия — нейтральный орган, куда войдут представители исполнительной и законодательной власти, сами предприниматели, общественники. Этот процесс будет контролировать и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров. Нельзя оставлять людей без работы.

Отметим, что во время недавнего визита в Челябинскую область Борис Титов пообещал отслеживать выполнение закона о квотах на вредные выбросы в регионе. Пока все эти постановления, к сожалению, работают только на бумаге. Также начата работа с местным правительством об условиях реконструкции объектов на озере Тургояк. Важно, что все эти вопросы уже решаются.

— Бизнес, предпринимательство — это то, что дает рабочие места, рост экономики и в территориях и в России в целом, — подчеркнул Борис Титов. — Сегодняшняя экономическая модель, которая работает в стране, к сожалению, не способствует развитию бизнеса, поддерживая и лелея разве, что нефтегазовый и банковский сектора. Но наша новая экономическая модель СТРАТЕГИИ РОСТА — это РОСТ ДЛЯ ВСЕХ. Для всех отраслевых сегментов. И наша модель показывает свою эффективность. Более того, в отличие от других партийных объединений, у Партии Роста уже есть разработанная программа действия, программа развития и она касается всех сторон экономики и жизни. И эта программа работает и показывает свою эффективность. Скажу, что местные власти уже многое взяли из наших программных наработок.

Показываем и помогаем

На встречах Борис Титов рассказал о деталях такой программы. Она касается в первую очередь четких, прозрачных гарантий со стороны государства, кластерного развития регионов, кооперации, максимального сырьевого передела — почему, к примеру, при собственной развитой металлургии, гвозди и другие метизы мы покупаем в Китае и даже в Финляндии… А также развития индивидуального домостроения, выделения гражданам земельных участков, снижения тарифов, продвижению hi-tech технологий, поскольку Россия в этом аспекте, к сожалению, пока серьезно остается от развитых мировых держав, пересмотр налоговой нагрузки с целью стмулировать бизнес вкладывать средства и выплачивать «белую» заработную плату… На базе созданного Института экономики Роста разработан целый ряд программ и проектов, призванных поддержать, поднять экономику страны. И это реальная поддержка, основанная на опыте работы, на постоянном диалоге с представителями бизнеса, с теми, кто работает на предприятиях.

— Мы готовы и уже реально помогаем бизнесу, показывая эффективные, проверенные направления развития, при необходимости даже ведем «за руку», — сказал руководитель Партии Роста Борис Титов. — Работа с государственными, региональными, муниципальными органами власти идет и в социальной сфере. Наша позиция, скажем, в области образования и медицины такова: государство должно «ходить» за учеником или пациентом, а не человек за государством.

Борис Титов, накануне дня голосования 13 сентября особо подчеркнул:

— Вы можете не ходить на выборы, если у вас нет вопросов к власти. Но если есть вопросы, если нет доверия к власти, то это ваш официальный, законный шанс отдать свой голос. Если сидеть дома, то ничего не изменить. Сейчас то время, когда принимаются решения. Выборы — это надежный способ выразить свое мнение.

Депутаты от Партии Роста баллотируются в Законодательное собрание Челябинской области (номер 9 в бюллетене для голосования). Выборы в областной парламент, напомним, состоятся в единый день голосования 13 сентября.

КСТАТИ

В Ульяновской области и республике Карелия местные власти, после рассмотрения стратегии, предложенной Партией Роста, пошли на снижение региональных тарифных ставок по согласованию с поставщиками энергоресурсов.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения регионального отделения в Челябинской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».