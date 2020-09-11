SKODA KODIAQ. Важное рядом

Мощь и надежность могут быть не только красивыми, но и грациозными. Яркий пример — ŠKODA KODIAQ. Готовый к преодолению самых сложных дорожных условий, он смотрится эффектно и гармонично. Точные и четкие линии, отражающие новую внедорожную стилистику, придуманную дизайнерами марки, при ближайшем рассмотрении усиливают первое впечатление.

Окружите себя великолепным комфортом в ваших деловых поездках или во время шопинга, тогда, когда вы отвозите детей в школу или едете на встречу с друзьями. Наполните ваши повседневные дела особенными ощущениями.

Автоцентр «Чешский дом» предлагает провести тест-драйв и ощутить весь комфорт данного автомобиля на себе.

Записывайтесь на тест-драйв предварительно по телефону: (351) 211-34-00

Ждем вас по адресу: г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, 126/1.

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