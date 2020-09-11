На карантин по ковид в школах Челябинска больше не будут отправлять классы — только контактных

Основной мерой профилактики новой инфекции в школах считают утренний фильтр. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Школьников больше не станут отправлять на карантин по ковид целыми классами, заявили в Роспотребнадзоре Челябинской области. Постановление о самоизоляции теперь будут выдавать только лицам из близкого круга общения.

— Это, прежде всего, те ребята, кто сидел с заболевшим ребенком за одном партой, за одним столом в столовой, друзья. В начальной школе это может быть и учитель, ведь со школьниками младших классов они имеет тактильный контакт: кого-то могут погладить по голове или взять за руку, — рассказала руководитель эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Кстати, по данным Роспотребнадзора, за две недели учебного года от уроков в Челябинской области отстранили 7 тысяч 661 ребенка в признаками ОРВИ. Кто-то из них не прошел термометрию на входе в школу, у других недомогание заподозрили дома. Но практически все эти дети подхватили ОРВИ.

— В целом заболеваемость ОРВИ соответствует показателям прошлого года. В начале сентября заболевших традиционно становится больше, ведь дети и отчасти взрослые возвращаются в организованные коллективы. При подозрении на ковид детям делают тест. Каждый день его проходят примерно 400-500 ребятишек. Но пока коронавирус нашли у шести, — добавляет представитель Роспотребнадзора.

В этом году школы области предпринимают титанические усилия по разобщению школьников. За каждым классом закреплен свой кабинет, дети заходят в школу через разные входные группы, а перемены и питание в столовых проводятся по особому графику. Весь технический персонал, а особенно те, кто готовит еду и раздает ее детям в столовых, обязаны носить маски. Учитель может обходиться без них. Но на днях вышли новые правила: и педагогам теперь рекомендовано надевать маски, если они выходят за пределы класса.

Эти правила продиктованы в том числе и заботой о самих педагогах.

— Около 50% детей болеют коронавирусом бессимптомно. Еще 50% переносят болезнь в легкой форме. И только у 2% детей развивает пневмония, — замечает заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — В то же время со взрослыми ситуация сейчас меняется не в лучшую сторону. Многие раньше болели без клинических проявлений. А теперь бессимптомно болезнь проходит лишь у трети взрослых. У 40% развивается пневмония.

— Главным способом профилактики коронавируса в школе остается утренний фильтр. Весь этом месяц в школах дежурят медики. Но большая ответственность сейчас лежит на семье. Родители и сами видят, когда ребенок приболел, чувствует себя плохо. Большая просьба — не отправлять его в школу, — обращается к горожанам первый заместитель министра образования региона Елена Коузова.

Количество школьников, заболевших коронавирусом, и количество классов отправленных на карантин теперь каждый день будут указывать с коронавирусной сводке минздрава.