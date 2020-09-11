Чемпионат России в Челябинске завершился битвой двух легендарных прыгуний в высоту

На турнир в Челябинск приехали почти 900 легкоатлетов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Турнир лучших российских представителей «королевы спорта» (почти 900 атлетов из 68 регионов страны) прошел на челябинском стадионе им. Елесиной в режиме ограничений. Сегодня, 11 сентября, болельщики ждали «десерт». Последний день — противостояние двух легендарный прыгуний в высоту: победительницы Олимпийских игр и чемпионки мира Анны Чичеровой и трехкратной чемпионки планеты Марии Ласицкене.

На турнир в Челябинск приехало почти 900 легкоатлетов.

Но «бодания» в секторе для прыжков не получилось. 27-летняя Маша взяла 195 и вместе с этой высотой и очередное «золото» чемпионата России, а Анна, которая на 11 лет постарше, на 10 сантиметров меньше, заслужила бронзовую медаль…

Мария Ласицкене выиграла в Челябинске "золото". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛЕС НЕ ЗАМЕНИТ СТАДИОН

Накануне и во время главных российских стартов почти все легкоатлеты в один голос заявляли о том, что из-за пандемии, карантина и самоизоляции сезон получился «скомканным». Соревнований «ноль», стадионы и манежи почти всю весну были закрыты «на клюшку». Вместе обычных тренировок приходилось заниматься дома на беговой дорожке, максимум во дворе. Если позволяли обстоятельства, бегали по лесам – подальше от надзорных органов...

Но для технических видов, которых в программе соревнований больше половины, к примеру, метания молота, диска, копья, ядра, прыжков никакой лес не заменит секторов стадиона. Плюс полное отсутствие соревновательной практики. Для спортсмена никакая тренировка не заменит битвы на арене - очных противостояний, эмоций, всплеска адреналина, нацеленности на результат, боевых условий. Спортсмены растут через соревновательные практики. Для них старты и турниры, как для рыбы вода…

В легкой атлетике самые красивые девушки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот и Мария Ласицкене не скрывала разочарований:

— Не довольна результатом (личный рекорд Марии – 206 см). Хотя с чем сравнивать. На дворе сентябрь, а это мой первый старт в этом сезоне на открытой площадке. Я даже не понимала, где нахожусь. Так отвыкла от этой атмосферы. Никаких планов на результат не строила. Такой нынче сезон. Как прыгну, так прыгну.

Мария с грустью заметила, что ни ее, ни других российских спортсменов в этом сезоне не допустили до международных стартов из-за продолжающихся допинговых разбирательств. Мотивация была на нуле, да и призовых денег на турнирах «Бриллиантовой лиги» не удалось заработать (там речь идет о десятках и сотнях тысячах долларов).

"Брызги" прыжков в длину. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БОЯЛАСЬ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ

Ласицкене призналась, что в пик пандемии боялась выходить на улицу. Вместе с мужем тренировалась дома. Как могла: общефизические, силовые упражнения. Иногда пробежки вокруг дома. Когда в Москве открыли манеж ЦСКА, стала тренироваться там.

— Я и сейчас стараюсь не особо «светиться» в общественных местах, — добавила Мария.

Анна Чичерова с личным рекордом 207 сантиметров в Челябинске прыгнула на 185…

— Что произошло? Да я и сама не поняла, что произошло, — улыбается Чичерова. — Пришла на стадион. Все прекрасно. Солнце, бор под боком… Наверное, расслабилась. Не было нужного вдохновения, мотивации. Хотела все сделать оптимально, по минимуму. С наименьшим количеством попыток. Но остановилась на 185 сантиметрах. Выполнила норматив «Мастера спорта России» (смеется). И сезон странный и подготовка такая же странная. Что поделать. Что есть, то есть. Думала, что стала четвертой, но у юниорок свой зачет и получилась «бронза».

Анна Чичерова взяла высоту 185 и завоевала "бронзу". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анна, снова не скрывая улыбки, рассказала, что с начала года у нее это только второй старт. Зимой прыгнула на 190, и вот сейчас на пять сантиметров пониже.

В голосе Анны звучало и небольшое разочарование, в том числе, и из-за «пандемийного» сезона.

— Хочется уйти на высокой ноте. Не знаю. Мне сейчас 38. Но, надеюсь, еще повоюю.

Кстати, через неделю многие участники чемпионата и первенства страны в Челябинске выступят на командном чемпионате России в Сочи. Впереди у легкоатлетов максимум два летних старта – первенства и чемпионаты федеральных округов и студенческие чемпионат страны в Екатеринбурге.

Многие тренеры со всех регионов отмечали, что официальный старт - чемпионат России-2020 по легкой атлетике в Челябинске стал для них "палочкой выручалочкой". Дело в том, что на этом турнире часть спортсменов улучшили свои результаты, выполнили очередные разряды, получили звания. Такие спортивные показатели напрямую влияют на прибавку к зарплате их наставников. В соревновательный "голод" из-за пандемии каждый старт и для тренеров очень важен.

Скорость, мощь, страсть - это легкая атлетика. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Борзаковский, Олимпийский чемпион в беге на 800 метров, главный тренер сборной России по легкой атлетике:

— Чемпионат прошел на высоком, достойном уровне. Челябинск умеет проводить крупные и российские и международные старты. Мы не ставили задачи показать сверхрезультаты, какие-то большие рекорды. Главное – почувствовать вкус борьбы, получить соревновательную практику. Практические все лидеры поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета, показали свой класс… В последний день турнира на трибуне мы сидели вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Разговор зашел и о том, что столица Южного Урала может принять чемпионат страны в 2022 году. Говорили о том, что нужно сделать для организации такого турнира на новом уровне. Например, улучшить условия для работы судейских бригад, построить разминочное поле. Много тонкостей. Челябинск в свое время проводил даже чемпионат СССР по легкой атлетике, международные турнира. Планы есть. Но вопрос о проведении чемпионата страны в Челябинске в 2022 году будет решать президиум федерации легкой атлетики.

Губернатор Алексей Текслер и Юрий Борзаковский обсудили проведение чемпионата-2022 в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

— Челябинск "запрыгнул в последний вагон". Чемпионат страны планировали провести в Чебоксарах, но из-за режима ограничений столица Чувашии отказалась от проведения турнира. После согласования с Роспотребнадзором и региональными властями чемпионат и первенство страны столица Южного Урала разрешили проводить в Челябинске. Болельщиков запускали на стадион только после проверки температуры тела и в санитарных масках. Если выше 37, то посетителям отказывали в проходе. Все спортсмены, тренеры и арбитры имели на руках справки, свидетельствующие об отсутствии коронавирусной инфекции.

На арене работали врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Челябинск впервые принимал взрослый чемпионат России.

— По итогам турнира челябинские спортсмены завоевали шесть медалей – «серебро» во взрослом чемпионате, «золото», два «серебра» и две «бронзы» - в зачете юниорского первенства (до 23 лет).

— Команда Челябинской области заняла второе место в Высшей лиге чемпионата страны и первое место в Высшей лиге первенства, решив главную задачу, - выход в Суперлигу. Это позволит в следующем году заявлять в соревнованиях максимальное количество спортсменов Южного Урала.

Все результаты соревнований смотрите на сайте федерации легкой атлетике здесь.

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