Шоу на миллион: показываем, как прошел праздничный салют ко Дню города в Челябинске

Праздник завершился традиционным салютом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

12 сентября Челябинск весь день отмечал свое 284-летие. По всему городу проводились различные мероприятия, а вишенкой на торте стал фейерверк. Ближе к десяти вечера горожане начали стягиваться поближе к набережной реки Миасс, чтобы вдоволь насладиться салютом. Кстати, в этом году на него потратили 999 999 рублей.

На набережную стягивалась огромная толпа людей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полицейские уже привыкли дежурить на Труда каждые выходные — спасибо небезызвестным заведениям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Дети — матерям, а у меня перекур» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, сколько лет Челябинску, не знал разве что слепой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эти прозрачные шары были в руках у каждого второго ребенка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Салют начался ровно в 22:00 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таких шаров было очень много, фейерверку не помешало бы разнообразие Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Под конец начали появляться интересные композиции, а ровно в 22:15 фейерверк прекратился Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Редкое фото: полицейский охраняет пробку из троллейбусов после салюта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выглядит как несанкционированный митинг, но в автозак никого не посадили Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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