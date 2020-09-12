Шоу на миллион: показываем, как прошел праздничный салют ко Дню города в Челябинске

Праздник завершился традиционным салютом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
12 сентября Челябинск весь день отмечал свое 284-летие. По всему городу проводились различные мероприятия, а вишенкой на торте стал фейерверк. Ближе к десяти вечера горожане начали стягиваться поближе к набережной реки Миасс, чтобы вдоволь насладиться салютом. Кстати, в этом году на него потратили 999 999 рублей.
На набережную стягивалась огромная толпа людей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Полицейские уже привыкли дежурить на Труда каждые выходные — спасибо небезызвестным заведениям
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Дети — матерям, а у меня перекур»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
О том, сколько лет Челябинску, не знал разве что слепой
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Эти прозрачные шары были в руках у каждого второго ребенка
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Салют начался ровно в 22:00
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Таких шаров было очень много, фейерверку не помешало бы разнообразие
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Под конец начали появляться интересные композиции, а ровно в 22:15 фейерверк прекратился
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Редкое фото: полицейский охраняет пробку из троллейбусов после салюта
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Выглядит как несанкционированный митинг, но в автозак никого не посадили
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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