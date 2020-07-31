В Челябинске определился организатор праздничного салюта ко Дню города
В Челябинске завершились торги на фейерверк к 284-летию города. Согласно сайту госзакупок, организовывать праздничный салют будет компания «Фейерверк». За свои услуги она возьмет 999 999 рублей, что на один рубль меньше первоначальной цены. Конкурентов у компании не было — на торги подана лишь одна заявка.
«Не нравится – предлагай, меняй, развивай»: как получить губернаторский грант
Согласно контракту, фейерверк запланирован на 12 сентября на набережной реки Миасс, между Свердловским проспектом и улицей Кирова. В 22:00 горожане увидят первые залпы, а общая длительность салюта составит не меньше 15 минут. Челябинцев ждет насыщенная программа, в которой предусмотрен многоуровневый панорамный фейерверк — его протяженность составит 150 метров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU