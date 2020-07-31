2020-07-31T10:36:34+03:00
Общество

В Челябинске определился организатор праздничного салюта ко Дню города

За свои услуги компания возьмет чуть меньше миллиона
Сергей СОТНИКОВ
Поделиться:
Жителей города ждет панорамный фейерверкЖителей города ждет панорамный фейерверкФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Челябинске завершились торги на фейерверк к 284-летию города. Согласно сайту госзакупок, организовывать праздничный салют будет компания «Фейерверк». За свои услуги она возьмет 999 999 рублей, что на один рубль меньше первоначальной цены. Конкурентов у компании не было — на торги подана лишь одна заявка.

«Не нравится – предлагай, меняй, развивай»: как получить губернаторский грант

00:00
00:00

Согласно контракту, фейерверк запланирован на 12 сентября на набережной реки Миасс, между Свердловским проспектом и улицей Кирова. В 22:00 горожане увидят первые залпы, а общая длительность салюта составит не меньше 15 минут. Челябинцев ждет насыщенная программа, в которой предусмотрен многоуровневый панорамный фейерверк — его протяженность составит 150 метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске определился организатор праздничного салюта ко Дню города
В Челябинске оценили ущерб от крупного пожара в строящейся к ШОС и БРИКС гостинице
День ВДВ в Челябинске 2 августа 2020: как и где будет праздноваться
Райффайзенбанк вновь снижает ставки по ипотеке
Прокуратура Челябинской области проведет проверку пожара в строящемся центре по шорт-треку
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 24 июля 2020 года: еще три смерти среди заболевших
«Уралкуз» увеличивает поставки поковок на челябинскую промышленную площадку
Путин одобрил предложения Текслера по поддержке промышленности
Минздрав Челябинской области заменит внештатных специалистов из частных клиник
В Курбан-байрам в Челябинской области дорогу возле мечети залили кровью баранов
«Первый в воздух, следующий по колесам, потом — на поражение»: полиция Зауралья выложила эпичное видео погони за пьяным водителем
В Челябинской области молодой человек угнал Audi, чтобы съездить на озеро