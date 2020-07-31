В Челябинске определился организатор праздничного салюта ко Дню города

31 Июль 2020 2020-07-31T10:36:34+03:00

За свои услуги компания возьмет чуть меньше миллиона

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В Челябинске завершились торги на фейерверк к 284-летию города. Согласно сайту госзакупок, организовывать праздничный салют будет компания «Фейерверк». За свои услуги она возьмет 999 999 рублей, что на один рубль меньше первоначальной цены. Конкурентов у компании не было — на торги подана лишь одна заявка.

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Согласно контракту, фейерверк запланирован на 12 сентября на набережной реки Миасс, между Свердловским проспектом и улицей Кирова. В 22:00 горожане увидят первые залпы, а общая длительность салюта составит не меньше 15 минут. Челябинцев ждет насыщенная программа, в которой предусмотрен многоуровневый панорамный фейерверк — его протяженность составит 150 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU