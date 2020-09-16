Дистанционное обучение в Челябинске: какую технику купить для школьника в 2020 году

Ноутбук или компьютер, вот в чем вопрос. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за коронавируса школьники возвращаются к дистанционному обучению. Пока только единичными классами, которых отправили на карантин из контактности с заболевшими ковидом. Учеба дома требует хорошо оборудованного рабочего места. Какую технику купить для школьника в 2020 году, что лучше компьютер или ноутбук, какие еще гаджеты нужны для дистанционного образования во вторую волну коронавируса.

Многие семьи поняли, что не готовы к дистанту. Как минимум из-за того, что дома проблематично с техникой. Компьютер слабый или один на всю семью, а родители тоже на «удаленке». Гарнитуры нет, а нужно как-то общаться с учителем по Zoom или Skype. Проще говоря, что ни урок, то головная боль.

Чтобы история не повторилась, самое время организовать школьнику рабочее место. Как правило, список необходимых устройств не велик. Все, что нужно, — компьютер, гарнитура, веб-камера, интернет.

Вместе со специалистами разбираемся, какую технику купить для дистанционного обучения школьнику, и сколько придется выделить денег из семейного бюджета.

Что лучше компьютер или ноутбук

Что лучше купить школьнику? У ноутбука есть несколько преимуществ: компактность, мобильность, возможность автономной работы. В него встроены микрофон, Wi-Fi, веб-камера. Однако при равной производительности персонального компьютера и ноутбука, ноутбук будет дороже. Плюс он дороже в обслуживании, и его нельзя будет усовершенствовать в дальнейшем.

— Персональному компьютеру можно периодически делать апгрейд — менять компоненты на более совершенные или быстрые. Добавить памяти, докупить видеокарту, поменять процессор. Если его обновлять, он прослужит очень много лет. Ребенок будет пользоваться им в школе и продолжит в университете, — говорят IT-специалисты.

Если решили покупать компьютер, монитор лучше брать покрупнее — самая популярная диагональ — 21 дюйм. И с высоким разрешением — 1920х1080, чтобы было комфортно работать, и не уставали глаза. Чем будет выше плотность пикселей монитора, тем будет четче изображение. Например, комфортная плотность для монитора — 112 ppi. Стоимость бюджетного монитора — в районе 8 тысяч рублей. Но помните, что при покупке компьютера работает принцип, чем дороже, тем лучше.

Системный блок лучше покупать с твердотельным жестким диском SSD — он в разы производительнее других. Обратите внимание на процессор, он влияет на производительность всей системы, хорошие — Intel Core i3, Intel Core i5. Если ребенок любит играть и есть возможность взять покруче, то i7. Также нужно обратить внимание на объем оперативной памяти, меньше 8 гб брать не стоит, средний уровень — 16 гб.

Если ребенок геймер, и ему нужно, чтобы компьютер «тянул» современные игры, нужно брать дискретную видеокарту. Ценник на нее начинается от 10 тысяч. У видеокарты важные параметры — объем памяти и битность. Чем они выше, тем карта производительнее.

Старшеклассникам, конечно, лучше купить что-то помощнее, с прицелом на учебу в вузе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Системный блок можно собрать под свои задачи, либо купить готовый. Уже собранный среднего уровня: процессор i3, четырехядерный, 8 гб оперативной памяти, стоит в районе 22 тысяч рублей в Челябинске. Для обучения он подойдет, но поиграть на нем уже будет нельзя. Если покупаете готовый системный блок, обратите внимание, чтобы была установлена лицензионная операционная система Windows, иначе за ее установку придется заплатить еще 8 тысяч.

Не стоит брать самые дешевые мышь, клавиатуру. Есть проверенные фирмы, которые занимают средний ценовой диапазон. Также специалисты рекомендуют купить коврик для мыши, для лучшей ее работы.

Итак, хороший компьютер для учебы, в том числе дистанционной, обойдется в 35 тысяч рублей. А если компьютер нужен еще и для игр, то в 65-70 тысяч.

Можно ли использовать планшет для учебы

А вот планшет специалисты брать не рекомендуют.

— Планшет крайне неудобен для учебы, говорю, как отец. У меня планшетом пользуется только младшая дочь, смотрит на нем мультики. Лучше купить ребенку нормальный телефон с диагональю 6 дюймов или 5.5. На него можно что-то записать, сфотографировать, а на компьютере уже выполнить задания, — говорит IT-специалист Андрей.

Как выбрать гарнитуру

Еще одни необходимые гаджеты для дистанционного обучения — наушники с микрофоном. Они нужны школьнику для связи с учителями, а также чтобы смотреть обучающие видеоматериалы, слушать подкасты. Хорошая гарнитура будет стоить в районе 1000 рублей. Покупать дешевле «айтишники» не рекомендуют: у таких гарнитур часто ломаются провода, попадаются некачественный разъемы и барахлит звук. Также можно приобрести колонки, чтобы смотреть фильмы, слушать музыку. Неплохие колонки можно приобрести за 5 тысяч.

А вот планшет специалисты брать не рекомендуют. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько стоит веб-камера

Тоже очень важное устройство для дистанционного обучения. Камера с разрешением 720 pi обойдется в Челябинске в пять тысяч рублей. Гаджет за эту цену будет без проблем работать с разными программами, и выдавать качественное изображение.

Где купить МФУ

Это устройство, сочетающее в себе функции принтера, сканера и копира. Домой лучше брать лазерные МФУ. Самое главное, на что нужно обратить внимание — обслуживание устройства. Чтобы вы смогли без проблем заправить его в ближайшем от дома сервисе. Порой сами МФУ стоят дешево, но обслуживание обходится дороже их стоимости. Ценник на МФУ начинается от 8 тысяч рублей.

Можно купить отдельно лазерный принтер, стоимость их в магазинах Челябинска — от 6 тысяч рублей.

Скидки на компьютерную технику в Челябинске

Магазины компьютерной и бытовой техники, как правило. повышают цены к новому учебному году. Но есть сезонные акции. Со скидками можно купить компьютер, ноутбук, планшет или мобильный телефон. Можно сэкономить деньги, заказав электронику по интернету.

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