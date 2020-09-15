Итоги выборов в Челябинской области 2020: в Заксобрание прошли шесть партий

Самыми активными избирателями вновь стали пожилые люди Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Избирательная комиссия Челябинской области подвела предварительные итоги по выборам депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва. На данный момент обработаны 100 % протоколов. Места в парламенте получат представители шести партий.

По свежим данным, явка составила 33,90 % человек. Не преодолели 5 % барьер в регионе три партии — «За Правду», «Родина» и «Партия Роста». К распределению депутатских мандатов допущено шесть партий. Статистика облизбиркома не сильно разнится с первыми данными, полученными на следующее утро после выборов.

По данным ГАС «Выборы» голоса избирателей распределились следующим образом:

«Единая Россия» — проголосовало 374 273 человек, 42,59%,

«Справедливая Россия» — проголосовало 129 937 избирателей, 14,79%,

КПРФ — проголосовало 104 263 человек, 11,86%,

ЛДПР — проголосовало 99 380 избирателей, 11,31%,

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — проголосовало 50 100 избирателей, 5,70%, « Зеленая альтернатива» — проголосовало 47 059 избирателей, 5,36%,

«ЗА ПРАВДУ» — проголосовало 18 294 человек, 2,08%,

«РОДИНА» — проголосовали 6 283 избирателей, 0,71%,

«ПАРТИЯ РОСТА» — проголосовало 14 844 избирателей, 1,69%.

— Серьезных нарушений, которые способны повлиять на результаты выборов, не выявлено, все прошло в рабочем режиме, — прокомментировал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Окончательные итоги выборов утвердят не позднее 24 сентября.

«Комсомольская правда-Челябинск» попросила политологов и представителей партий прокомментировать результаты выборов и избирательные кампании, которые вели партии. Почему все отметили губернатора Алексея Текслера, читайте в нашей обзорной статье.

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