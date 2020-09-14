Текслер «вытащил», но явка провальная: эксперты и политики о результатах выборов в Заксобрание Челябинской области

Людям дали три дня на участие в голосовании, но явка все равно оказалась низкой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области завершились трехневные выборы в Законодательное собрание региона и органы местного самоуправления. Многие прогнозы не сбылись, так как цифры по явке и количеству голосов за те или иные партии оказались меньше ожидаемого.

— На участки пришли чуть больше 30 процентов избирателей, для меня это совсем не удивительно, — высказывает свое мнение челябинский политолок и общественный деятель Андрей Лавров. — Треть населения выразили свое мнение, отдали свои голоса. Это, как говорят, «средняя температура по больнице». Где-то по стране чуть больше, где-то, например, в Курганской области, чуть меньше. Почему такой низкий уровень. Думаю, что выборы в Заксобрание никому особо не интересны. Я считаю, что наш челябинский областной парламент делает все, что ей скажут сверху из Москвы. По типу, как в свое время боярская Дума на Руси. На выборы президента или Госдумы пришло бы побольше избирателей… «Партия пенсионеров» и «Зеленая альтернатива», думаю, пройдут в областной парламент. У «зеленых», к сожалению, нет явного лидера, нет четкой программы, плюс непопадание в аудиторию.

ОЖИДАЕМАЯ ПОБЕДА

— Губернатору Челябинской области Алексею предложили возглавить региональное отделение «Единой России». Ваше мнение на этот счет?

— Из 47 процентов, которые набрала на выборах «Единая Россия», процентов 40 - это работа и заслуга, на мой взгляд, Алексея Текслера, — поделился размышлениями Андрей Лавров.

Еще один челябинский политолог Александр Мельников придерживается такого же мнения:

— Ожидаемая и безоговорочная победа «Единой России, рейтинг которой паровозом вытащил вверх губернатор Текслер, он и список партии возглавил, и вокруг него вся кампания и строилась.

Политолог обращает внимание и на то, что неплохой результат на выборах получила «Справедливая Россия», и, наверняка, отберет у единороссов несколько кресел в Законодательном собрании.

— Жители региона своим голосованием поддержали тот путь перемен и развития, который год назад предложила губернаторская команда, и дали карт-бланш губернатору Алексею Текслеру на продолжение этой работы, — комментирует итоги выборов Александр Мельников. — ЛДПР и КПРФ особого рвения и креатива на этих выборах не проявили, но за счет раскрученных федеральных брендов по 10% своего «сцементированного» электората получили.

Из малых партий лучший результат показали те, чей нейминг актуальнее соответствовал текущей повестке: «Партия пенсионеров», где ключевое слово «пенсионеров», и «Зеленая альтернатива», где ключевое слово «зеленая».

В целом в пользу ЕР и против других партий сыграла невысокая явка. Только партия власти смогла более-менее мобилизовать своего избирателя.

ПРОЦЕНТЫ «СКАКАЛИ»

В пресс-службе партии ЛДПР отметили, что ожидали большую активность избирателей. Но никак не 30 с небольшим процентов. Тем более, что гражданам было дано три дня, чтобы прийти и отдать свой голос.

— Полагаю, что треть населения на выборах – это отношение граждан к сегодняшнему институту выборов, — говорит пресс-секретарь регионального отделения ЛДПР Екатерина Томилова. — Вообще легитимность выборов, когда на участки не пришло 2/3 избирателей должна оказаться под вопросом. Удивляет еще и то, что избирком затягивает оглашения результатов выборов. До вечера не могли огласить итоги! Вместе с тем, любопытно было смотреть на голосование по партии «Зеленая альтернатива». Проценты у них почему-то постоянно «скакали». То «зеленые» оживали, то опять падали.

Представители и кандидаты от ЛДПР также считают, что работу волонтеров с переносными урнами для голосования никто не контролировал. Кое-где с такими «ящиками» ходили сами председатели избирательных комиссий.

В региональном отделении «Единой России» отметили, что партия рассчитывала на победу, и «это естественная позиция для любой партии, участвующей в выборах». В пресс-службе также подчеркнули то, что в период избирательной кампании был высокий уровень конкурентной борьбы среди кандидатов и партий, и это приносит только пользу жителям области, ведь чем больше партий и кандидатов участвуют, тем больше выбора у людей.

Представитель партии «Зеленая альтернатива» Карен Даллакян сразу после выборов сказал, что у него не было и нет цели пройти в областной парламент. Главная задача и на федеральном и региональном уровне решать, в том числе, и вопросы связанные с охраной животных, с принятием Заксобранием правил их содержания.

— Вопросов очень много. Мы набрали больше пяти процентов голосов избирателей и проходим в областной парламент, — прокомментировал итоги выборов Карен Даллакян. — Мы довольны. При минимальном бюджете и небольшой агитации - это хороший результат... За нас голосовало много молодежи. Это говорит о том, что для молодых людей важно будущее. Люди отреагировали не на громкие лозунги, а на экологические инициативы. Плохо, что так мало избирателей пришли на участки. А ведь мы голосовали за тех, кто будет работать в парламенте в течение пяти ближайших лет. Люди, к сожалению, слабо проявили гражданскую инициативу, гражданскую позицию.

ДЛЯ СПРАВКИ

Первые итоги выборов на утро 14 сентября 2020 года

По предварительным данным, на выборах в Заксобрание Челябинской области голоса распределились так:

«Единая Россия» — 42,64%

«Справедливая Россия» — 14,77%

КПРФ — 11,86%

ЛДПР — 11,31%

«Партия пенсионеров» — 5,70%

«Зеленая альтернатива» — 5,34%

«За правду» — 2,08%,

«Партия Роста» — 1,69%

«Родина» — 0,72%

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